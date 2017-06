Die Mode, sich irgendwo einen Kaffee zum Mitnehmen zu holen, der dann im Wegwerfbecher aus Pappe oder Plastik verkauft wird, sorgt immer mehr für Probleme. In Amberg gibt es künftig den Mehrwegbecher to go.

Teilnehmer der Aktion "To go Green" Bei diesen Geschäften und Cafés sind die grünen Mehrwegbecher künftig erhältlich. Weitere sollen natürlich dazu kommen:



Backshop am Ring



Birkl



Schaller (vier Filialen)



Mayer



Kult



Colomba



Zentral



Cherubini



Hartl Gastro



Bio Organic



Klinikum St. Marien



Jugendzentrum Klärwerk



Metzgerei Hottner



City Grill



ACC Restaurant



L'Osteria



AVIA (Dr.-Dörfler-Straße)

Die SPD-Fraktion im Stadtrat war es, die Anfang 2016 auf das Problem aufmerksam machte und die Verwaltung bat, doch einmal entsprechende Alternativen im Mehrwegsystem zu finden. Das fand der gesamte Stadtrat gut und so konnte Matthias Seuffert vom städtischen Umweltreferat am Donnerstag im Umweltausschuss die ersten Exemplare dieses Bechers aus Hartplastik vorstellen."To go Green" heißt das System, das ab 1. Juli im Stadtgebiet für abnehmende Müllmengen sorgen soll. Das System ist relativ einfach: Mehrere Anbieter im Stadtgebiet stellen diese Becher gegen ein Pfand von fünf Euro zur Verfügung. Der "Käufer" kann nun entscheiden, ob er sie mit nach Hause nimmt oder aber zurückgibt und seine fünf Euro wiederbekommt. Selbstverständlich sind die Becher spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet, wie Seuffert betonte. Die Geschäfte, die sich zur Teilnahme entschlossen haben, sind an dem grünen "We go green"-Aufkleber an der Ladenscheibe zu erkennen.Startauflage des Stadtmarketingvereins sind 480 Stück, die in den nächsten Tagen an die Teilnehmer verteilt werden sollen. Offiziell vorgestellt wird der Becher am Donnerstag, 29. Juni. Ab dann darf im Stadtgebiet von Amberg "grüner" Kaffee getrunken werden.