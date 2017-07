Die Raigeringer Eltern können beruhigt sein: Der Schul- und Sportausschuss hat sich laut Pressemitteilung aus dem Rathaus mehrheitlich dafür ausgesprochen, bei der Planung eines Erweiterungsbaus an der Dreifaltigkeitsschule keine zusätzlichen vier Klassenzimmer für die Raigeringer Kinder vorzusehen. Stattdessen soll das Schulhaus in Raigering saniert werden. Der Ausschuss gibt diese Empfehlung an den Stadtrat weiter, der den Schulentwicklungsplan in seiner Oktobersitzung behandeln wird.

In dieser Entwicklungsplanung nimmt das Thema Dreifaltigkeitsschule eine wichtige Rolle ein. Die Ausschussmitglieder waren sich laut Presse-Info einig, dass an der Dreifaltigkeitsschule ein Erweiterungsbau errichtet werden soll, der unter anderem eine neue Mensa beherbergt. Grund für diese Entscheidung war die Tatsache, dass derzeit aufgrund der Überbelegung der mit dem Gregor-Mendel-Gymnasium gemeinsam genutzten Mensa die Mittagsbetreuung nur unter starken Einschränkungen stattfinden kann. Die Einführung einer offenen Ganztagsschule mit Mittagsverpflegung ist bisher überhaupt nicht möglich.Ein weiterer Punkt betrifft die Untersuchung der Gebäudesubstanz der bestehenden Grundschule an der Dreifaltigkeitsschule. Abhängig vom Ergebnis dieser Prüfung soll entschieden werden, ob der Trakt saniert wird oder ob es besser wäre, die Klassenräume im geplanten Erweiterungsbau unterzubringen.