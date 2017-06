Aufgeregt waren sie schon, die 13 Mädchen und 23 Jungen, die mit ihren Eltern vor der Amberger Tafel warteten. Nagelneue Schultaschen durften sich die Abc-Schützen aussuchen. Für Mädchen gab es Motive wie ein Einhorn oder Blumen, für Buben Autos oder einen Fußball.

Optimaler Start

Auch Lions dabei

Im Beisein von Oberbürgermeister Michael Cerny und Landrat Richard Reisinger, die beide wie jedes Jahr Schultaschen gespendet hatten, strahlten die Mädchen und Buben um die Wette."Wir möchten, dass die Kinder unserer Kunden einen optimalen Start ins Schulleben haben", betonte Tafelvorsitzender Bernhard Saurenbach. Deshalb bittet die Amberger Tafel seit Jahren um Spenden, damit genügend Schultaschen für die Kinder, die in die Schule kommen, zur Auswahl bereit stehen.Eine sehr großzügige Spende, 20 Schultaschen, überreichte Hubert Sperber, Präsident des Lionsclubs Amberg, der sich mit den Tafelvorsitzenden Saurenbach und Irmgard Buschhausen mit den Beschenkten freute. Dankbar ist die Tafel auch über Spenden von Hubert H. Haberberger, Hans Lautenschlager, Annemarie Mickan oder Peter Arbogast.Bereits jetzt werden die Vorräte an Schultaschen wieder aufgefüllt, damit sich die künftigen Erstklässler im nächsten Jahr genau so über eine nagelneue Schultasche freuen können, heißt es in einer Pressemitteilung.