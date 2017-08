Die zusätzlichen Abendfahrten der Citybusse kommen an - am Ziel sowieso, aber eben auch bei den Benutzern. Das hat eine Fahrgastzählung an zwei Wochenenden Ende April und Anfang Mai auf den entsprechenden Linien bestätigt. Über das Ergebnis hat der Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) in seiner jüngsten Versammlung informiert. Und nicht nur das: Das Gremium beschloss vor diesem Hintergrund einstimmig, zwei weitere Touren ins Abendprogramm aufzunehmen.

Kein Zurück zu Mietwagen

"Gefühlte Lärmbelästigung"

Die Linien 5 nach Gailoh und 8 auf die Raigeringer Höhe sollen ab März 2018 ebenfalls jeweils am Freitag und Samstag bis 1.50 beziehungsweise 2.20 Uhr unterwegs sein. Bisher gibt es die nächtlichen Einsätze auf den Linien 1, 2, 3, 6, 9 und 10. Hier wurden am 28. und 29. April insgesamt 274 Fahrgäste gezählt; am Wochenende darauf waren es summa summarum 419."Aus Sicht der Geschäftsstelle ist dies ein Zeichen dafür, dass die Abendfahrten angenommen werden", heißt es im Sachstandsbericht, den ihr Leiter Hans-Jürgen Haas in der Sitzung zitierte, als dennoch Kritik aufkam. Der Amberger Stadt- und Verbandsrat Norbert Wasner (CSU) hatte sich für zwei ihm vorliegende Beschwerden von Anwohnern in der Hauer- und Frühlingstraße in die Bresche geworfen. Er gab die Beobachtung wider, dass die Abendbusse hier vor allem zu später Stunde sehr oft "leer vorbeifahren" würden.Deshalb fragten sich die Nachbarn, erstens ob das sein müsse, und zweitens beklagten sie sich über den Lärm der großen Fahrzeuge in den sonst nachts wenig frequentierten Straßen. Wasners Frage, ob nicht möglicherweise ein kleinerer, weniger lauter Bus oder ein stattdessen eingesetzter Mietwagen (Pkw) Abhilfe bringen könnte, wurde von Hans-Jürgen Haas mit folgender Info negativ beschieden: Der Citybus-Betreiber, das Amberger Unternehmen Linzer, habe nur einen kleineren Bus, der auf der Linie nach Luitpoldhöhe benötigt werde. Wegen zweier Anwohner-Beschwerden einen neuen anzuschaffen, sei der Firma kaum zuzumuten. Zum Mietwagen-Vorschlag sagte der ZNAS-Geschäftsleiter: "Dann können wir gleich wieder Taxis fahren lassen", was aber nach Einführung der Abendlinien das falsche Signal sei. Der amtierende Verbandsvorsitzende Landrat Richard Reisinger assistierte mit dem Hinweis, dass sich viele Landkreisgemeinden solche Spätfahrten seit langem wünschten."Der Trend geht zu einem Mehr an Angeboten", schilderte er aktuelle Erfordernisse und fand es ebenfalls nicht gut, die Linien zu späterer Stunde zu "kappen". Das war Wasners weitere Idee gewesen, ob nicht die letzten Fahrten ab 24 Uhr auf besagten Strecken weggelassen werden könnten, um für mehr (Nacht-)Ruhe zu sorgen. Dass die beklagte Lärmbelästigung "gefühlt stattfindet", erkannte Reisinger an, gab angesichts von nur zwei Beschwerden aber zu bedenken, "dass man es nicht jedem recht machen kann".Norbert Wasner setzte den genannten Argumenten schließlich nichts mehr entgegen und stimmte wie der Rest des Gremiums für die Einführung der zwei neuen Abendrouten ab 1. März. Linie 5 wird jährlich rund 21 600 Euro kosten; Nummer 8 kommt im selben Zeitraum auf etwa 18 000 Euro, was die Verbandsversammlung ebenso genehmigte.