14 Jahre lang (1976 bis 1990) schaffte der IG-Metall-Funktionär Wolfgang Sieler über die Liste der Bayern-SPD den Einzug in das Bonner Parlament. Am meisten beschäftigte ihn sicher die Situation der Maxhütte - insbesondere, als das Unternehmen in Schieflage geriet. Der MdB kannte die Verhältnisse gut, war selbst einmal im Unternehmen tätig gewesen. Mit dem Konkurs im Jahr 1987 standen die Familien von 4500 Arbeitern vor dem Nichts. Sieler geißelte im Bundestag die Bundesminister Gerhard Stoltenberg und Martin Bangemann, die die dramatische Entwicklung nicht hätten sehen wollen. Die Hälfte seiner politischen Laufbahn konnte der Sozialdemokrat als Mitglied der Regierungsfraktion das Geschehen genießen, die zweite Hälfte musste er dann auf den harten Oppositionsbänken ausharren.

Noch komprimierter erlebte der langjährige Amberger Stadtrat und spätere Oberstudiendirektor Karl-Heinz Popp das politische Auf und Ab. Im Jahr 1980 zog er über die FDP-Landesliste ins Parlament ein, wo er sich einen Ruf als Verteidigungspolitiker erwarb. Stets an der Seite der Truppe, beklagte er doch immer wieder auch "Komiss-Geist, Menschenverachtung, Leichtsinn, Gammelei und Drogensucht". Die Bundeswehr sei eben ein Spiegelbild der Gesellschaft. Liest man in den Plenar-Protokollen nach, findet man den Redner Popp im Juni 1982 noch als Vertreter und Verteidiger der sozialliberalen Koalition verzeichnet. Im Dezember desselben Jahres lobte er dann schon die Vorzüge der neuen Union-FDP-Regierung. Nach der Wahl im Jahr 1983 kam für Popp das bundespolitische Aus.Rund elf Jahre später zog der Richter Helmut Wilhelm für Bündnis 90/Die Grünen ins Parlament ein. Seit den frühen 1980er-Jahren stritt er für eine "Zukunft ohne Atomkraft", so der Name der damaligen Amberger Bürgerinitiative. Einmal verließ er das Wackersdorfer Hüttendorf im Polizeigewahrsam. Als Oppositionspolitiker stritt er im Bundestag für eine Mietrechtsreform, später widmete er sich auch Verkehrsthemen. Nach dem Machtwechsel zu Rot-Grün lobte Wilhelm die Arbeit seines Petitionsausschusses, der "von der Atombombe bis zur Zahnplombe mit allen Facetten des täglichen Lebens befasst" sei. Es handle sich um einen der wichtigsten, besten und segensreichsten Ausschüsse des Parlaments. Weil der Altstadtfreund für die Rekonstruktion der Barockfassade des Berliner Stadtschlosses stimmte, outete ihn die linke Tageszeitung taz als "nostalgischen Preußen-Fan". Nach zwei Perioden war 2002 Schluss mit Wilhelms Bundespolitik-Ausflug.Stattdessen zog die frühere Amberger Bürgermeisterin Barbara Lanzinger in die Volksvertretung ein. Nicht nur als stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und soziale Sicherung, sondern auch im Ehrenamt erwarb sich die CSU-Politikerin Verdienste um die Hospizbewegung. Sie wirkte an Gesetzen zur Verbesserung der Lage von Prostituierten ebenso mit wie am Investitionsprogramm für den Mittelstand. Nach der verkürzten Periode 2002-2005 wurde Lanzinger im Jahr 2013 erneut über die CSU-Liste in den Bundestag gewählt. Beim Versuch, als Direktkandidatin nominiert zu werden, scheiterte sie bei den parteiinternen Wahlen zweimal an Rudolf Kraus und Alois Karl. Die Amberger Politikerin ist weiter im christsozialen Parteivorstand aktiv.Gemessen an der Dauer seines Dienstes im Parlament war Reinhold Strobl (SPD) nur ein kurzes Gastspiel gegönnt. Er konnte das Mandat erwerben, da Günter Verheugen 1999 zum EU-Kommissar berufen wurde. Der Nachrücker saß im Umwelt- und im Verkehrsausschuss. Im Jahr 2000 wählte ihn das Parlament zu einem seiner gut 60 Schriftführer. Nach der 2002er-Wahl musste der Schnaittenbacher dem Bundestag wieder den Rücken kehren. Als allerdings drei Jahre später die Landtagsabgeordnete Marianne Schieder in den Bundestag gewählt wurde, konnte Reinhold Strobl erneut nachrücken - diesmal ins Maximilianeum. Dem Landtag gehört er bis heute an.