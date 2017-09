Der Wahlkampf für die anstehende Bundestagswahl geht in die heiße Phase. Johannes Foitzik, Direktkandidat der SPD, braucht aktuell alle Kraft, um zu motivieren - die Wähler, die Parteigenossen und vor allem sich selbst.

Seit 2005 in der SPD

Viel Herzlichkeit

Appell an die Mitglieder

Man darf dem Zwang nicht erliegen, immer alles machen zu wollen. Johannes Foitzik

Es geht nicht um ein Mandat für mich, es geht um die Sache. Johannes Foitzik

Von Nadine DechantJohannes Foitzik verlässt seinen Arbeitsplatz am Freitag schon um 15 Uhr. Der Abteilungsleiter einer Neumarkter Firma hat an diesem Tag noch viel vor. Zunächst fährt er ins 40 Minuten entfernte Sulzbach-Rosenberg, um seine Parteikollegen am dortigen Infostand zu unterstützen."Meine berufliche Tätigkeit ist auch der Grund, warum ich mich so spät erst für die Kandidatur entschieden habe", erklärt der 57-Jährige. "Da kann man nicht eben mal ein Sabbatjahr machen." Extra-Urlaub hat Foitzik für seinen Wahlkampf nicht in Anspruch genommen. "Momentan ist Haupturlaubszeit, da muss ich viele Abteilungsmitglieder vertreten." Ob er in einer derart stressigen Zeit nicht manchmal alles an den Nagel hängen will? "Jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe", sagt der Politiker und lacht. "Aber wenn ich morgens aufstehe, bin ich wieder voll motiviert." Ohne seine Frau sei das alles nicht möglich. "Sie ist mein Terminkalender und koordiniert alles." Dass in den Wochen vor der Wahl das Familienleben erheblich zu kurz kommt, versteht sich von selbst. Doch da Claudia Foitzik selbst in der SPD aktiv ist und sich für dieselben Belange einsetzt wie ihr Mann, schaffen es die beiden, auch über anstrengende Phasen hinwegzukommen. "Mein Wahlplakat vor unserem Haus sieht meine Frau momentan öfter als mich selbst", scherzt der 57-Jährige.Die politische Schiene fährt der gebürtige Nordrhein-Westfale noch gar nicht so lange. "In NRW war die SPD für mich wie für die Bayern die CSU." Als er mit seiner Familie nach Bayern zog, missfiel ihm, dass dort die CSU überall die absolute Mehrheit hat. "So ist keine Mitbestimmung möglich", kritisiert Foitzik. Da ihn die Grundwerte und die Solidarität der SPD schon immer beeindruckt haben, trat er vor zwölf Jahren in die Partei ein. Schon bald übernahm er Führungsverantwortung und ist mittlerweile stellvertretender Vorsitzender im Kreisvorstand Neumarkt und im örtlichen SPD- Unterbezirk.Am Infostand in Sulzbach-Rosenberg kommen an diesem Tag vor allem "Jäger und Sammler" vorbei. Foitzik nimmt es mit Humor und verteilt fleißig Kugelschreiber und Flaschenöffner. Auch das ein oder andere bekannte Gesicht kommt daher und grüßt gut gelaunt. Nebenher bleibt Zeit für Gespräche mit Kreisvorsitzendem Uwe Bergmann, Ortsvereinsvorsitzendem Joachim Bender und weiteren SPD-Kollegen. Wenn der 57-Jährige im Landkreis Amberg-Sulzbach die Infostände besucht, ist er bei Passanten vor allem als politische Person gefragt. "Zu den Neumarktern habe ich einen anderen, persönlicheren Bezug." Viele kennt er durch sein Engagement in Vereinen, aus der Nachbarschaft oder durch die Arbeit. "Grundsätzlich ist es aber immer begeisternd zu sehen, wie die Leute auf mich zukommen."Auf der Straße bringen Passanten Foitzik in der Regel viel Herzlichkeit entgegen. Negative Stimmen werden nur selten laut. Im Netz ist die Situation durch die herrschende Anonymität etwas anders. "In meiner Situation muss man damit rechnen, Mails mit Inhalten unter der Gürtellinie zu bekommen. Aber daran gewöhnt man sich." Vor allem ist ihm dabei die rechte Gesinnung ein Dorn im Auge: "Mein Geschichtsbuch habe ich noch nicht weggestellt."Nach einem einstündigen Aufenthalt bricht Foitzik zu einem weiteren Infostand nach Schnaittenbach auf. Auf dem Weg grinst ihm mehrfach sein eigenes Konterfei von den zahlreichen Wahlplakaten entgegen. "Am Anfang war es noch sehr befremdlich, mich ständig selbst zu treffen - wie ein Spiegelbild. Mittlerweile ist es eigentlich ganz spaßig." Oft necken ihn Bekannte mit den Worten: "Hab dich heut' schon begrüßt."Auf der Landesliste der SPD befindet sich der 57-Jährige auf Platz 27. Dass das Wahlergebnis schon sehr positiv ausfallen müsste, damit es mit Bundestag klappt, ist ihm durchaus bewusst. Dennoch findet er die Motivation, sämtliche Reserven in den Wahlkampf zu stecken. "Es ist nicht der Erfolg einer einzelnen Person, sondern es sind die zahlreichen Gespräche, die den Wahlkampf ausmachen." In der Politik möchte er sich vor allem für die Anliegen von Arbeitnehmern einsetzen: "Nicht viele Bundestagsmitglieder stammen aus der Arbeiterschaft. Deshalb wurde mir klar: Ich muss mich selbst wählbar machen."Nachdem auch der Besuch in Schnaittenbach abgehakt ist, macht sich der Politiker auf den Weg nach Amberg. Dort findet am Abend die Mitgliederversammlung des Stadtverbandes statt. Nach einer kurzen Einführung des Vorsitzenden Martin Seibert wird Foitzik nach vorne gebeten, um das Wort an die Genossen zu richten, die an diesem Abend nicht ganz so zahlreich erschienen sind.Eine Rede hat er nicht vorbereitet, sein Vortrag ist frei. Zunächst stellt Johannes Foitzik eines der zentralen Ziele der SPD heraus: "Die Hilfe für den kleinen Mann." Dann motiviert der Bundestagskandidat seine Parteikollegen, sämtliche Reserven zu mobilisieren und in den Wahlkampf zu stecken: "Wir müssen auf die Menschen zugehen und sie an die Hand nehmen." Insbesondere Nichtwähler sollten seiner Meinung nach an den Urnengang herangeführt werden. Es folgen weitere Impulse, um die Mitglieder anzuspornen: "Es geht nicht um ein Mandat für mich, es geht um die Sache." Rechtspopulisten erteilt Foitzik eine klare Absage: "Wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen. Kein Keil soll zwischen uns getrieben werden."Zum Abschluss ruft der Politiker seine Zuhörer noch einmal zum gemeinsamen Wahlkampf auf: "Ich hoffe, ich konnte euch motivieren loszuziehen - ich bin schon unterwegs." Nun kann Foitzik zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Doch schon morgen setzt er seine Tour durch den Wahlkreis fort, um weitere Wähler für sich zu gewinnen.

Wahlberichte bis Donnerstag liefern

Amberg. (tk) Nur noch vier Tage bis zur Bundestagswahl: Die Parteien befinden sich im Endspurt, und damit ist auch die Berichterstattung auf der Zielgeraden. Artikel, in denen es inhaltlich um Bundespolitik oder Kandidaten-Auftritte geht, veröffentlichen wir bis einschließlich Freitag, um die Wochenend-Ausgabe frei von Wahlkampf zu halten.Mit anderen Worten: Beiträge, die noch vor dem Urnengang am Sonntag veröffentlicht werden sollen, müssen der Redaktion bis Donnerstag, 10 Uhr, vorliegen.