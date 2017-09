Gemeinsam einen Kaffee in ihrer Wohnung nehmen, durch ihren Kiez spazieren oder ihre Lieblingsplätze besuchen und erfahren, wo sie hingeht, wenn sie das Heimweh plagt. "Eine Homestory? Nein, so etwas mache ich nicht. Kann ich gar nicht", sagt Barbara Lanzinger.



Ein Wort zu Merkel "Ich halte nichts von Prognosen, aber wir sind gut aufgestellt. Wir haben eine gute Bilanz und wir haben mit der Kanzlerin einen echten Stabilitätsanker. Es gibt ja andere Politiker, einen vor allem, da weiß man nicht, was der in der nächsten Sekunde wieder twittert", sagt Lanzinger. "Solche Stabilitätsanker wie die Kanzlerin sind wichtig. S geben ein Gefühl der Sicherheit." Dieses Thema würde gerade in der zunehmenden Digitalisierung der Welt in Hinblick auf Fake News immer wichtiger werden. (cim)



Erstmals in den Bundestag eingezogen ist Barbara Lanzinger (63) im Jahr 2002, nachdem Günther Beckstein auf sein Mandat verzichtete. "Das kam völlig überraschend", erinnert sich die Sozialpädagogin und Stadträtin. Drei Jahre vertrat die dreifache Mutter die Belange der Amberger und Amberg-Sulzbacher in Berlin, war Teil verschiedener Ausschüsse, wie etwa Wirtschaft und Energie, Tourismus, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie stellvertretende Vorsitzende der Gruppe der Frauen. 2005 kam es zu einem spannenden Ringen um das Direktmandat zwischen ihr, Rudolf Kraus und Alois Karl. Lanzinger verlor, versuchte über einen Listenplatz in den Bundestag einzuziehen und scheiterte. Zwei Legislaturperioden später, 2013, zog Lanzinger über die Liste erneut ins Parlament ein. (cim)

Mit der aktuellen Legislaturperiode endet auch die Zeit für Barbara Lanzinger als Abgeordnete. Egal, wie die Wahlen am 24. September ausgehen, die Ambergerin wird danach nicht mehr Teil des Deutschen Bundestags in Berlin sein. Doch bevor sie das letzte Mal das Licht in ihrem Büro in Berlin-Mitte löscht und in den Flieger zurück nach Bayern steigt, wollte die Amberger Zeitung mit der Politikerin durch die Hauptstadt schlendern."Ich habe keine Wohnung in Berlin. Wenn ich unter der Woche hier bin, schlafe ich im Hotel. Ansonsten arbeite ich. Da bleibt gar keine Zeit für Heimweh." Dann also keine Homestory, sondern eine Bürostory? Das sei in Ordnung, dann könne man sich ja kurzfristig im Abgeordneten-Restaurant treffen, denn für einen Termin außerhalb des Bundestages fehle ihr schlichtweg die Zeit.Etwas abgehetzt trifft Barbara Lanzinger in dem großen, länglichen Saal ein. Ein weißer Blouson über einem schlichten schwarzen Kleid, die Tasche unter den Arm geklemmt. Systematisch späht sie durch das Restaurant. Erblickt den für sie reservierten Tisch, steuert geradewegs darauf zu, setzt sich, entschuldigt sich für die Verspätung, die Sitzung habe länger gedauert. Bestellt einen Cappuccino, zeichnet einige Unterlagen ab, die ihr ihre Mitarbeiterin noch schnell vorlegt, platziert ihr Smartphone mit Blick auf die Uhr vor sich auf dem Tisch, krempelt die Ärmel hoch. "Jetzt können wir starten."Auf eine Chance zur nächsten Wahlperiode wieder in den Bundestag einziehen zu können, hat Lanzinger bewusst verzichtet. Ihre klare Ansage war: "Entweder ich trete als Direktkandidatin an oder gar nicht." Über die Liste werde sie es nicht versuchen. "Das war klar für mich", sagt die 62-Jährige. Bei der Nominierungsversammlung im November in Kastl verlor die CSU-Politikerin dann gegen den amtierenden Direktkandidaten Alois Karl. Nach der deutlichen Niederlage blieb Lanzinger ihrer Ansage treu und trat von ihrem Listenplatz zurück."Das war schon eine schwere Entscheidung, ich liebe meine Arbeit hier", sagt die Ambergerin. "Außerdem wurde ich von vielen Seiten gebeten, es mir noch einmal zu überlegen und es über den guten Listenplatz zu probieren. Denn der Top-Listenplatz der Frauenunion wäre mir sicher gewesen." Dieser sei durch ihren Verzicht nun an Astrid Freudenstein aus Regensburg weitergegeben worden. "Ich habe diese Top-Politikerin ganz bewusst gefördert. Hätte ich kandidiert, hätte sie diesen guten Platz nie bekommen. Daher fiel es mir wieder leicht, so habe ich auch für sie gekämpft", sagt Lanzinger. "Frauen werden zwar auf der Liste recht gut repräsentiert, bei den Direktmandaten setzen sich aber die Männer durch", so Lanzinger. Warum wisse sie auch nicht. "Vielleicht trauen die Männer es den Frauen immer noch nicht zu." Sie blickt über den Rand ihrer Tasse. "Mir haben es die Delegierten ja auch nicht zugetraut, sonst hätten sie mich ja gewählt."Doch nicht nur die Chance, Astrid Freudenstein einen guten Listenplatz zu sichern, habe ihre Entscheidung beeinflusst, nicht mehr zu kandidieren, sondern auch ein Schicksalsschlag, der ein befreundetes Paar ereilte: "Vor Kurzem ist der Mann einer Freundin völlig überraschend gestorben. Wenn man so etwas hört, wird einem plötzlich klar, wie wichtig die Zeit ist, die man miteinander verbringen kann." Das Wort Angst kenne sie nicht: "Unser ganzes Leben ist so ausgerichtet, dass wir jede Sekunde nicht mehr da sein könnten. Wir können zur Welt kommen und nur Stunden überleben oder ein langes Leben führen. Das wissen wir nicht. Daher ist es wichtig, dass wir unsere Zeit genießen und bewusst leben."Zurück in Amberg werde sie sich keineswegs in den Ruhestand verabschieden: "Das ist ein Fremdwort für mich. Ich werde meine Energie wieder in den Stadtrat stecken, den Oberbürgermeister und die Fraktion unterstützen", sagt die Politikerin. Privat könne sie es kaum erwarten, endlich wieder ihren Garten und ihr Haus gemeinsam mit ihrem Ehemann zu genießen. "Ich freue mich so darauf, Pflanzen im Garten wieder blühen zu sehen. Mit Freunden und Familie zu kochen - das ist Glück für mich." Ihr Ehemann, Alfred Lanzinger, habe sie während ihrer Zeit im Bundestag stets unterstützt. "Wenn er nicht so wäre wie er ist, dann wäre auch ich nicht die, die ich heute bin. In einer Ehe muss man die Persönlichkeit des anderen nicht nur respektieren, sondern ihm auch die Freiheit geben, sich entwickeln zu können."Alfred Lanzinger sei es auch gewesen, der ihr 2005, bei ihrem ersten Einzug in den Bundestag, gesagt habe: "Mach das, wer weiß, wann du wieder so eine Chance bekommst." Während Sitzungswochen habe ihr Mann sie selten in Berlin besucht. Und wenn, dann habe er sich selbst beschäftigt: "Ich bin hier zum Arbeiten, da könnte ich seinen Besuch gar nicht genießen." Berlin sei eine wunderbare Stadt, sagt sie. Hier leben, wolle sie dennoch nicht. "Es gibt viele Dinge, die die Berliner von uns lernen können", meint Lanzinger. Ordnung und Struktur etwa. Denn die Baustellensituation sei ein Wahnsinn, Firmenläufe, die zur Rushhour den Verkehr lahmlegten und, dass Polizisten sich nicht mehr in Parks trauten, weil diese von Drogenabhängigen regiert würden, könne sie nicht nachvollziehen. "Das geht nicht, da muss man mal Tabularasa machen."Ein Blick auf die Uhr ihres Smartphones lässt Lanzinger aufspringen. "Ich muss zum nächsten Termin", sagt sie. Vorher wolle sie ihren Mitarbeitern noch schnell etwas zum Mittagessen holen. Was passiert eigentlich mit diesen, wenn sie kommende Legislaturperiode nicht mehr als Abgeordnete in den Bundestag einzieht?"Alle haben einen neuen Job.Mein Team ist gefragt, ich habe tolle Mitarbeiter", sagt Lanzinger. Im Aufzug trifft sie Kollegen, sie sprechen über Ausschüsse und Termine. "Ich bin eine Vollblut-Politikerin", sagt sie. "Es war ein Geschenk für mich, als Bundespolitikerin hier sein zu dürfen. Aber jetzt kommt etwas Neues."