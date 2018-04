Es ist Ärger und Wut. Die Altanwohner von Neu-Eglsee entlang der Frühlingstraße machen mobil. Denn die Erschließung des neuen Baugebiets Drillingsfeld II ist aus ihrer Sicht nur mit Problemen behaftet. Zeit für einen Ortstermin.

Eglseer Straße verbreitern

Bisher nichts passiert

Unseres Wissens nach, sind jetzt die Grundstücks- verhandlungen gescheitert. Erwin Niklaus, Anwohner der Frühlingstraße und Freier Wähler

Den beraumten am Mittwoch die Freien Wähler an, die in Person von Veronika und Erwin Niklaus auch im Viertel vertreten sind. Stadtrat Eberhard Meier und Vorsitzender Manuel Werthner hörten sich die Klagen der zahlreichen Anwohner an, die sich die Gelegenheit nicht entgehen ließen, Vertreter der Stadtpolitik draußen am Drillingsfeld ansprechen zu können.Erwin Niklaus hatte eine ganze Reihe von Punkten vorbereitet, an denen sich - nicht ganz unerwartet - die Emotionen rieben. Beispiel "Aufweitung" der Eglseer Straße. Laut Bebauungsplan solle die Straße auf einer Länge von 510 Metern verbreitert werden, so Niklaus. "CSU-Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann wollte dann noch einen Geh- und Radweg dazu." Und dann müssten auch noch die Kuppen abgesenkt werden. "Unseres Wissens nach sind jetzt die Grundstücksverhandlungen gescheitert", so Niklaus. "Die Bauern wollen ihren Grund nicht für einen Geh- und Radweg verkaufen."Vehement forderten die Anwohner, die Ertüchtigung der Eglseer Straße, damit das neue Baugebiet endlich auch von oben erschlossen werden kann. Denn jetzt, so ein Anlieger, existiere das Drillingsfeld I, das Drillingsfeld II sei geplant und das Drillingsfeld III solle auch noch kommen. "Und die einzige Erschließung ist die Frühlingstraße." Über die werde jetzt der Aushub für 60 Bauparzellen abgefahren, werde Baumaterial angeliefert und würden künftig die neuen Anwohner fahren.Völliges Unverständnis herrschte vor Ort, warum die provisorische Stichstraße direkt auf die B 85 inzwischen stillgelegt worden ist. Gerade jetzt, wo die eigentliche Bautätigkeit beginne, werde diese gebraucht. Aktuell würden die meisten der Baufahrzeuge über die Frühlingstraße in die kleine Blütenstraße abbiegen, um direkt zur Speckmannshofer Kreuzung zu kommen. Ein Unding, so meinen sie in Eglsee draußen.Punkt zwei: Welche Geschwindigkeit gilt denn nun auf der Frühlingstraße? Wer von der Katharinenfriedhofstraße her kommt, fährt eindeutig in eine Tempo-30-Zone ein. Aus der entgegengesetzten Richtung von Alt-Eglsee her sieht es aber ganz anders aus. Dort prangt groß und deutlich ein Schild mit 50. Die Tempo-30-Tafel sowie die entsprechende Grafik auf der Fahrbahn seien im Zuge der Bauarbeiten für das Blockheizkraftwerk abgebaut und nicht wieder aufgestellt worden.Erwin Niklaus wies darauf hin, er habe bereits am 29. Dezember 2017 schriftlich beim Bauamt auf diesen Missstand hingewiesen. Im Februar habe ihm der Leiter des Straßenverkehrsamts, Reinhard Gräml, geantwortet, er habe sich gemeinsam mit der Polizei die Situation vor Ort angeschaut, der Missstand werde umgehend behoben. Jetzt, im April, sei aber immer noch nichts passiert. "Das ist doch nicht zu fassen."FW-Stadtrat Eberhard Meier versprach Anträge. Einmal in Sachen Ausbau der Eglseer Straße, damit über die künftig wenigstens die Citybusse aus dem Viertel fahren können. Und wegen des fehlenden Tempo-30-Schildes ebenso. Und auch um den dritten Punkt will er sich kümmern: Dass nämlich entlang der Frühlingstraße ganz unterschiedliche Vorfahrtsregelungen gelten: Mal rechts vor links, dann wieder mündet eine sogenannte Spielstraße ein, die nicht vorfahrtsberechtigt ist. "Das kann nicht sein", so Meier.