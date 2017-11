Eigentlich war das von Christiane Lindner gar kein Antrag zur Bürgerversammlung, sondern nur eine ganz kurze Anfrage. Die bewegte Baureferent Markus Kühne aber zu einem Bekenntnis: "In dieser Angelegenheit war ich Täter und Opfer zugleich."

Baureferent ohne Wasser

Neue Vorgehensweise

Wenn ich an nächstes Jahr denke, wenn es in der Unteren Nabburger Straße losgeht, habe ich echte Existenzängste. Christiane Lindner

Christiane Lindner erklärte zu ihrer Motivation, sie betreibe seit 27 Jahren einen Laden (Fashionstore Zeitgeist) in der Unteren Nabburger Straße. Dort stehe 2018 das an, was es heuer von Mai bis Mitte November in der Oberen Nabburger Straße gab: Kanalarbeiten, Straßensperrung, Halteverbot. "Die Baustelle war eine ziemliche Katastrophe", sagte Christiane Lindner. Achtmal sei das Wasser abgestellt worden, davon fünfmal ohne Ankündigung. Jeder könne sich vorstellen, was das etwa für einen Friseur bedeute. "Woran lag es?", wollte die Geschäftsfrau wissen. Ihre Vermutung: Durch drei ausführende Baufirmen sei Sand ins Getriebe eines ordnungsgemäßen Ablaufs gekommen. Wobei die mangelnde Kooperation und Kommunikation mit den Anliegern als besonders schmerzlich empfunden worden sei. "Wenn ich an nächstes Jahr denke, wenn es in der Unteren Nabburger Straße losgeht, habe ich echte Existenzängste." Christiane Lindner wollte deshalb konkret wissen, welche Konsequenzen die Verwaltung aus der "katastrophalen Organisation der Baustelle" für die im nächsten Jahr anstehenden Arbeiten ziehe.Für die Antwort zuständig war Baureferent Markus Kühne, der hier aber nicht nur aus professioneller Sicht berichten konnte: Er wohne seit 18 Jahren in der Oberen Nabburger Straße, habe deshalb alles hautnah mitbekommen: "Ich hatte auch kein Wasser." Grundsätzlich seien Einschränkungen kaum zu vermeiden, wenn man Infrastruktur baue. Kühne gab aber in Richtung von Christiane Lindner auch zu: "Sie haben recht, die Kommunikation war nicht optimal." Die Stadt habe zwar im Vorfeld der einzelnen Maßnahmen die Eigentümer der Gebäude angeschrieben, doch offensichtlich hätten die Informationen nicht alle Pächter und Mieter erreicht. Deshalb werde man diese in Zukunft direkt ansprechen.Laut Kühne hat die Baufirma auch nicht so viel Kanalstrecke pro Tag geschafft wie zunächst erhofft. "Es ist dort einfach sehr eng und gibt kaum Arbeitsraum." In der Unteren Nabburger Straße werde man deshalb eine andere Bauweise anwenden. Man wolle die Einschränkungen so gering wie möglich halten, versprach Kühne, aber "ganz ohne Behinderungen, Lärm und Dreck kann so ein Bauprojekt nicht funktionieren".