Über 250 Kilometer nach Schwaben führte der Vorsitzende der Freien Wähler, Manuel Werthner, seine Vorstandskollegen. In Günzburg ist die Idee vom Online-Marktplatz bereits umgesetzt.

Amberg/Günzburg. (tk) Das Projekt "Digitale Einkaufsstadt" ging dort laut Manuel Werthner vor sechs Monaten an den Start. "Wir haben in diesem halben Jahr gute Erfahrungen gemacht. Wir geben sie gerne weiter", zitiert der Freie-Wähler-Chef den stellvertretenden Günzburger Bürgermeister Anton Gollmitzer. Auch Stefan Weißenhorner, der Vorsitzende des Vereins City-Initiative, kommt in dem Schreiben zu Wort: "Der mittelständische Einzelhandel muss sich der Internet-Konkurrenz stellen. Die Verknüpfung von stationärem und Online-Handel bietet hier einen echten Mehrwert." Mit dem Online-Marktplatz werde dafür ein leichter Einstieg ermöglicht."Die Mehrheit der Anbieter war vorher überhaupt nicht im Netz vertreten", ließ Weißenhorner die Amberger wissen. Die City-Initiative konzentriere sich übrigens auf die Innenstadt. Der digitale Marktplatz verbinde das Beste aus realer und virtueller Welt und mache den Einzelhandel fit für die Zukunft.Eine Einschätzung, die Jungunternehmer Werthner teilt. Auch in seinem Maschinenbaubetrieb setze er voll auf die Digitalisierung. "Wenn Ambergs innerstädtischer Handel wettbewerbsfähig bleiben soll, darf die Rolle des Internets nicht ignoriert werden." Man habe zwar auch in der Stadt bereits vereinzelt Angebote im Internet. Es fehle aber eine zentrale, digitale Plattform, auf der Dienstleister, Handwerker, Einzelhändler, Gastronomen und viele weitere Geschäftsleute Angebote präsentieren.Werthners Stellvertreterin Veronika Niklaus kam zu diesem Schluss: "Wenn wir nur noch in die Geschäfte gehen, um uns zu informieren, und dann die Ware im Internet einkaufen, ist bald Schluss mit Shopping."