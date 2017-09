27 Prozent für die SPD. Ab einem solchen Ergebnis bei der Bundestagswahl rechnet Direktkandidat Johannes Foitzik mit seinem Einzug ins Parlament. "Es geht aber nicht um mein Mandat, sondern um die Sache, die soziale Gerechtigkeit in Deutschland", betonte der Neumarkter. Deswegen motivierte er die Amberger Genossen für die letzte Wahlkampf-Woche.

Wir müssen auf die Leute persönlich zugehen, damit sie merken, dass Übereinstimmung herrscht. Motiviert sie, zur Wahl zu gehen. SPD-Direktkandidat Johannes Foitzik

Vieles wird heute populistisch hinausposaunt. Johannes Foitzik

Amberg. (inl) Als Rahmen diente ihm dabei die Mitgliederversammlung des Stadtverbandes in der Alten Kaserne an der Dekan-Hirtreiter-Straße. "Vieles wird heute populistisch hinausposaunt", verurteilte Foitzik die Rhetorik anderer Parteien. Denn Schuldzuweisungen von rechten Parteien an einzelne Gruppen der Gesellschaft oder allzu großer wirtschaftlicher Eigensinn trieben Keile zwischen die Bevölkerung."Wir dürfen uns nicht spalten lassen", warnte der Politiker. Dem müsste die SPD mit ihrem Grundwert der Solidarität entgegentreten und "Hilfe für den kleinen Mann" leisten. Im persönlichen Gespräch mit der AZ nannte Foitzik beispielsweise das Arbeitslosengeld Q als konkrete Maßnahme aus dem Wahlprogramm der SPD. Viele Wähler seien unentschlossen, da sie viele populistische Versprechungen hörten, aber wüssten, dass sie wirkliche Unterstützung bräuchten.Die Genossen aus der Stadt beschwingte er deswegen für die verbleibende Woche des Wahlkampfes: "Wir müssen auf die Leute persönlich zugehen, damit sie merken, dass Übereinstimmung herrscht. Motiviert sie, zur Wahl zu gehen."Auch die Wahl des Oberpfälzer Bezirkstages im Herbst 2018 beschäftigte die Mitglieder der Amberger SPD. Deren Vorsitzender Martin Seibert verkündete, dass der Stadtverband in Absprache mit dem Kreisverband Amberg-Sulzbach Richard Gaßner als Direktkandidaten unterstützen werde. Neben dem Altbürgermeister von Kümmersbruck sei man aber noch auf der Suche nach einem geeigneten Listenkandidaten. Dieser kann bei der Bezirkstagswahl auch in allen übrigen Stimmkreisen der Oberpfalz gewählt werden. Deswegen könne die Zweitstimme das Wahlergebnis bedeutend beeinflussen, führte Seibert aus. Er befürworte deswegen die Aufstellung eines Genossen mit hoher Bekanntheit in der Region.Außerdem ehrte Seibert gemeinsam mit der stellvertretenden Stadtverbandsvorsitzenden Birgit Fruth Peter und Ingeborg Hübner sowie Georg Graf für 40 Jahre Mitgliedschaft. Sie erhielten Urkunden, Anstecker und Gebäck im SPD-Design