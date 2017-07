Ursula von der Leyen war nicht nach Amberg gekommen, um Wahlversprechen abzugeben. Ohne große Umschweife stellte sie am Dienstag klar, dass es keine Kompensation für die Leopoldkaserne geben wird.

"Bitter für Amberg"

Eng verbunden

Ursula von der Leyen Ursula von der Leyen (58) ist die Tochter des CDU-Politikers Ernst Albrecht, der 24 Jahre lang Ministerpräsident von Niedersachsen war. Seit 1986 ist sie mit dem Medizin-Professor und Unternehmer Heiko von der Leyen verheiratet. Das Paar hat sieben Kinder im Alter zwischen 33 und 18 Jahren und lebt in Burgdorf-Beinhorn (Region Hannover). 2003 begann die politische Blitz-Karriere der Ärztin. Frisch in den niedersächsischen Landtag gewählt, berief sie der damalige Ministerpräsident Christian Wulff sofort zur Sozialministerin. Bereits drei Jahre später holte sie die damals neu gewählte Bundeskanzlerin Angela Merkel als Bundesfamilienministerin nach Berlin. Seit 2013 ist von der Leyen Verteidigungsministerin und damit die erste Frau an der Spitze der Streitkräfte in Deutschland. Die 58-Jährige ist eine von sechs stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU. (upl)

Oberbürgermeister Michael Cerny schnitt das Thema bei der Gesprächsrunde im Kummert-Sudhaus in der Raigeringer Straße an, auch wenn es eigentlich nicht auf der Agenda stand. Für Amberg gehe im nächsten Jahr mit dem Abzug des Brigadestabs die 300-jährige Geschichte als Garnisonsstadt zu Ende, erläuterte der Rathauschef der Ministerin, die am Dienstag durch die Oberpfalz tourte. "Bei uns fallen 350 Dienstposten weg. Gibt es für Standorte wie Amberg keine neuen Zukunftsperspektiven?"Die Antwort der Bundesverteidigungsministerin und stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden fiel kurz und nüchtern aus. "Ich kann verstehen, wie schwer und bitter das für Amberg gewesen ist", sagte Von der Leyen. Für viele Regionen Deutschlands habe es ähnliche Entscheidungen gegeben. Aber: "Es wird Sie nicht trösten. Die Reform wird durchgezogen. Das ist nicht schön für Ihre Region." Jetzt gelte es, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen. Die Ministerin hatte zuvor über die Herausforderungen gesprochen, die die Bundeswehr aktuell zu meistern habe. Dazu zählte sie auch die Aufgabe, sich und das ganze Land vor Cyber-Angriffen zu schützen. Die Bundeswehr verstärke sich deswegen personell. Wenn es aber einen personellen "Aufwuchs" gebe, würden zunächst die nach der Reform übriggebliebenen Standorte gefüllt. "Ich bin dafür, dass man offen ist und keine falschen Erwartungen weckt."Sowohl Cerny, als auch die Stadträtin und CSU-Listenkandidatin für den Bundestag, Michaela Frauendorfer, hatten angeregt, beim Auf- und Ausbau der Cyber-Aktivitäten auch den Standort Amberg in Betracht zu ziehen. Bundestagsabgeordneter Alois Karl hatte zu der Gesprächsrunde mit ausgewählten Gästen eingeladen. Er rief in Erinnerung, dass die Region schon immer eng mit der Bundeswehr verbunden sei. "Hier muss kein Eis gebrochen werden", pries er Amberg als idealen Standort für die Streitkräfte an.Von der Leyen hatte zuvor die größten Baustellen der Bundeswehr kurz umrissen, als sie verdeutlichte, dass die Streitkräfte eine Vielzahl neuer Aufgaben stemmen müssen, obwohl "Personal- und Materiallage unter das Maß gesunken ist, das notwendig ist". Doch die Trendwende sei eingeleitet. (Angemerkt, Seite 3)