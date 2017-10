"Ari 2020 - Die Zukunft des Amberger Nordens" - einen geradezu visionären Auftrag hatte sich die Ammersrichter CSU 2015 bei ihrer Klausurtagung erteilt. Neben der Ausweisung neuer Bauplätze gab es ein elementares Ziel - die Modernisierung der Schule. Was seitdem am Bruder-Konrad-Weg erreicht worden ist, ließen der neue Rektor Markus Lacher und Stadträtin Gabi Donhauser bei einem Ortstermin wissen.

Rund 2,375 Millionen Euro verschlingt die energetische Sanierung, der barrierefreie Ausbau kostet etwa 450 000 Euro, für eine Lüftungsanlage und die Sanierung der Toiletten werden weitere 1,14 Millionen fällig. Bis Ende des Jahres werden laut Donhauser alle Kellerwände abgedichtet und gedämmt, im Anschluss werden die Dachvorsprünge verlängert, um die Fassadensanierung starten zu können. Zudem soll noch heuer mit den Arbeiten für einen Aufzug begonnen werden. Im Zuge der Außendämmung werden Fenster und Türen ausgetauscht. Danach folge der Einbau der Lüftung. In vier Klassen werde zeitgleich gewerkelt. Die Schüler müssen laut Lacher dafür intern für etwa einen Monat umziehen. Bis Herbst 2018 werde es immer wieder räumliche Engpässe geben.Zwei Stunden lang traf sich am Freitagnachmittag der Ortsverband um Vorsitzenden Markus Donhauser mit CSU-Stadträten und Bewohnern, um aktuelle und geplante Vorhaben zu besprechen. Neben der Sanierung der Schule (eigener Bericht) ging es in erster Linie um die Ausweisung neuer Baugebiete.An den Brandäckern, zwischen der Kindertagesstätte St. Konrad und der Landrichterstraße, hat die Stadtbau exakt 28 142 Quadratmeter Grund erworben, auf der laut Geschäftsführer Maximilian Hahn bis zu 34 Bauplätze möglich sind. "Für Ammersricht ist das eine bahnbrechende Geschichte", sagte Fraktionschef Dieter Mußemann, der sich dadurch weitere Zuzüge erhofft: "Wir bekommen neue Familien her." Jetzt gehe es darum, möglichst schnell die Aufstellung eines Bebauungsplanverfahrens einzuleiten. Wann im Rücken der Hirschauer Straße gebaut werden kann, sei zeitlich noch nicht zu fassen. Gleiches gelte für den Akazienweg, wo auf städtischem Grund Platz für zehn Parzellen ist. Wie Stadtrat Christian Schafbauer erklärte, müsse erst der vom Wasserwirtschaftsamt vorgegebene Hochwasserschutz realisiert werden. Aktuell liefen die Verhandlungen für den Grunderwerb: "Wir müssen uns noch gedulden."Das war auch das Stichwort für den Radweg in das Industriegebiet Nord, der laut Markus Donhauser vom Oberammersrichter Weg aus möglich ist. Die geschotterte und von Landwirten in Schuss gehaltene Strecke entspreche derzeit aber nicht den Anforderungen. Die Fraktionsspitze sicherte am Freitag ihre Unterstützung zu. Es gehe nun darum, Besitzverhältnisse zu klären und Zuständigkeiten zu prüfen, um dann die Kosten für den Ausbau zu ermitteln.