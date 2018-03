Raigering. "Spätestens im September" soll der Verbrauchermarkt in Raigering öffnen. Das versprach der Norma-Gebietsexpansionsleiter Herbert Zangl am Mittwochabend. Die CSU-Fraktion mit dem Raigeringer Ortsvorsitzenden Daniel Müller hatte im "Politischen März" auf die Baustelle an der Immenstetter Straße geladen. "Es hat leider nicht alles so reibungslos geklappt", beschrieb Zangl die Verzögerung. Nach einer insolventen Baufirma habe es auch noch Probleme mit dem Untergrund gegeben. "Normalerweise wäre schon lange eröffnet."

OB Michael Cerny bezeichnete die Lage und Entstehung des neuen Marktes als "Erleichterung" für Raigering. Ebenso eine Erleichterung sei es, dass mit der Metzgerei Schuch ein Ortsansässiger in den Markt einziehe. Daneben werde die Bäckerei Kutzer für Waren aus der Backstube sorgen. Der Markt selbst hat eine Größe von 1000 Quadratmetern.