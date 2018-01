Das Klinikum St. Marien hat auch 2017 die Zahl seiner Patienten gesteigert. Ob dadurch das prognostizierte Jahresdefizit von 2,15 Millionen Euro schrumpft, ist aber noch nicht klar.

Auslastung: 76 Prozent

Umzug im März

Dann eben mit Weiden "Unser Weg geht jetzt nach Weiden." Das machte OB Michael Cerny laut Pressemitteilung der CSU-Stadtratsfraktion unmissverständlich klar, als man am Montag nichtöffentlich mit den Verantwortlichen des Klinikums tagte. Der Tenor dabei: Nach der Absage des Landkreises in Sachen Fusion der Krankenhäuser dürfe keine weitere Zeit mehr verloren werden. Ein tragfähiges Zukunftskonzept, um eine hochwertige medizinische Krankenhaus-Versorgung in der gesamten Region Amberg-Sulzbach unter kommunaler Trägerschaft sicherzustellen, müsse man dann eben mit den Kliniken Nordoberpfalz in Weiden entwickeln.



Dazu Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann: "Wir haben keine anderen Wahl, denn es geht nicht nur darum, mit einer langfristigen Zukunftsstrategie hochwertige Versorgungsstrukturen aufrechtzuerhalten und den kontinuierlichen Ausbau des medizinischen Leistungsspektrums voranzutreiben, sondern es geht auch um die Verantwortung für über 1700 ... Mitarbeiter." Laut Mußemann müssen die Wettbewerbsbedingungen verbessert werden, "und dies ist langfristig nicht über lose Kooperationen, sondern nur durch die Schaffung einer größeren wirtschaftlichen Einheit ... möglich". Mögliche Formen seien die Gründung eines kommunalen Zweckverbandes oder eines gemeinsamen Kommunalunternehmens, aber auch die direkte Fusion der Kliniken unter Beibehaltung der kommunalen Trägerschaft.



Die Strategie der Zusammenfassung von Kliniken an mehreren Standorten sieht laut Mußemann nicht zwangsläufig vor, dass ein Patient an den anderen Standort kommen muss. Es kann auch der Arzt zum Patienten kommen, in dem Fall also in die andere Klinik. (ll)



Klinikumsvorstand Manfred Wendl nannte am Montag beim Besuch der CSU-Stadtratsfraktion in St. Marien die frisch errechneten Daten für das vergangene Jahr: Die DRG-Fälle - Grundlage für die Fallpauschalen, die ein Krankenhaus erhält - stiegen um 220 auf 27 843. Der Case-Mix-Index der Fallschwere legte von 0,988 auf 1,005 Punkte zu, was die Case-Mix-Punkte, nach denen die genaue Abrechnung erfolgt, um 693 auf 27 980 anwachsen ließ.Die genauen Auswirkungen auf das im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehene Jahresergebnis seien aber noch nicht absehbar, erklärte Wendl auf AZ-Nachfrage: "Da sind die Berechnungen einfach noch nicht abgeschlossen." Die durchschnittliche Verweildauer sank von 5,76 auf 5,65 Tage, die Auslastung von 78,25 auf 76,36 Prozent. Diese Quote sei aber kein Grund zur Sorge, erläuterte Wendl: "Ab 80 Prozent spricht man von Vollauslastung." Die Zahlen bezögen sich zudem auf den sogenannten "Mitternachtsbestand" und relativierten sich durch ein höheres Patientenaufkommen tagsüber sowie eine geringere Auslastung an Wochenenden.Als erfreulich wertete es der Vorstand, dass 2017 mit 1508 Geburten im Klinikum erstmals die 1500er-Grenze geknackt worden sei. 2016 lag diese Zahl noch bei 1352. Die Weaning-Station (für Patienten an Beatmungsmaschinen, die wieder das selbstständige Atmen lernen sollen) nahm am 8. Januar den Betrieb auf, eine pneumologische Abteilung (Lungenheilkunde) soll laut Wendl noch im Laufe des Jahres in Kooperation mit Weiden aufgebaut werden.CSU-Fraktionschef Dieter Mußemann vergaß auch nicht die 1700 "hoch motivierten Mitarbeiter des Klinikums - ihnen gebührt unser Dank". In Sachen Parkplatznot rund ums Krankenhaus sagte Mußemann: "Wir sind dabei, das Thema final zu lösen." Das an der Marienstraße neu entstehende Parkhaus sei hier ein wichtiger Schritt, auch wenn die Bauphase noch ein Jahr lang für eine zusätzliche Verknappung des Angebots an Stellplätzen sorge.Viel Zeit widmete die CSU-Fraktion dem Neubau der Zentralen Notaufnahme, durch den sich deren Fläche nahezu verdoppelt. Warum das nötig ist, erläuterte der Leiter der Notaufnahme, Dr. Marc Bigalke: Im Durchschnitt verzeichne man hier 75 Patienten am Tag, bei Glatteis schnelle diese Zahl aber auch schon mal auf 130. Am Montag - da gab es leichtes Glatteis - habe man deshalb bis zu 15 Patienten gleichzeitig gehabt. Bei nur vier Behandlungszimmern in der alten Notaufnahme erkläre das auch gelegentliche Wartezeiten; ebenso wie die Entwicklung, dass der Anteil der Schwerverletzten immer höher werde. In der neuen Notaufnahme werde man im Endausbau zehn einfache Behandlungszimmer sowie Infektions-, Schock- und Gipsräume haben.Der im September 2016 begonnene erste Bauabschnitt dauert noch an, im März sollen aber bereits Umzüge erfolgen. Der Abschluss der gesamten Maßnahme ist für Mitte 2019 angepeilt. "Nach bisherigem Stand werden wir den Kostenrahmen von 9,6 Millionen Euro einhalten", erläuterte Manfred Wendl.Im Bereich der Schmerztagesklinik führte deren Leiterin, Chefärztin Dr. Ursula Kleine, die Besucher durch die Baustelle. Neue Räume ermöglichen hier ein breiteres Angebot. Die Patienten werden in Gruppen von acht Personen jeweils vier Wochen lang tagsüber intensiv therapiert. Im Jahr 2017 verzeichnete die Klinik 1764 Behandlungstage.