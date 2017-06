CSU-Senioren-Union besucht Staatssekretär in Nürnberg

Mitglieder der CSU-Senioren-Union Amberg besuchten das Ministerium für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat in Nürnberg. Staatssekretär Albert Füracker, Chef des Hauses und der 100 dortigen Mitarbeiter, begrüßte die Delegation und definierte die Aufgaben des Ministeriums. Dieses diene der Erfüllung des im Artikel 3 der Verfassung des Freistaates festgelegten Auftrages: "Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die kulturelle Überlieferung. Er fördert und sichert gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern in Stadt und Land".

Das Ministerium betreibe die Entwicklung von Stadt und Land und schütze die natürlichen Lebensgrundlagen. Es gestalte eine moderne unbürokratische Verwaltung und sorge für finanziell starke Kommunen. Priorität genieße auch das schnelle Internet und die bessere Breitbandversorgung des ländlichen Raumes. Das Ministerium sei ferner zuständig für den öffentlichen Dienst, die Vermessungsverwaltung sowie die Verwaltung der Staatsbäder und Spielbanken.Beim Rundgang wurde deutlich, dass das Gebäude des Ministeriums - direkt gegenüber der Lorenzkirche - während des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg (1949 bis 1951) neu errichtet wurde. Bis zum Einzug des Ministeriums residierte hier die Staatsbank und zuletzt die Volksbank-Raiffeisenbank Nürnberg.