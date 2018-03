In der Turnhalle tröpfelt's, im Keller schimmelt's, es gibt nur kaltes Wasser, keinen Internetanschluss und Fenster, die nicht richtig schließen. Das Dorfschulhaus in Raigering braucht mehr als nur Schönheitsreparaturen. Doch was ist sinnvoller? Abriss und Neubau oder Sanierung?

Wir geben für nichts so viel Geld aus wie für unsere Schulen. CSU-Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann

Raigering. Die CSU-Stadtratsfraktion hat dazu eine klare Meinung. "Wir brauchen hier eine schnelle Lösung", sagte Vorsitzender Dieter Mußemann am Mittwochabend bei einem Ortstermin in der Grundschule am Häustbergweg. "Deshalb tendiere ich in Richtung Sanierung." Für einen Neubau würden einige Jahre ins Land ziehen. OB Michael Cerny sah in dem Schulentwicklungsplan für die gesamte Stadt Amberg eine "gute Grundlage für weitere Entscheidungen". Er betonte, dass derzeit an neun Schulen Baustellen im Gang sind oder anstehen. "Das ist eine gewisse Herausforderung." Dennoch habe die CSU geschlossen für den Erhalt des Schulhauses Raigering gestimmt. Mit 250 000 Euro werde in den Brandschutz investiert. Weitere 250 000 Euro seien für die Sanierung im aktuellen Haushalt bereitgestellt und noch mal 250 000 Euro sollen aus dem Haushalt 2019 hinzukommen. "Von einem Neubau hätten frühestens die Kinder, die jetzt noch nicht einmal geboren sind, etwas." Das wäre seiner Meinung nach eine Enttäuschung für alle Familien, die sich für den Erhalt des Schulhauses in Raigering eingesetzt haben. "Wenn es schnell gehen soll, kommen wir an einer Sanierung nicht vorbei", bestätigte Baureferent Markus Kühne. Mit den insgesamt 750 000 Euro würde man "einen guten Schritt" vorwärts kommen. Hochbauamtsleiter Hans-Georg Wiegel beschrieb Vertretern des Elternbeirats, Schulleiterin Marion Ott und CSU-Mitgliedern das geplante Vorgehen. "Eine Generalsanierung wäre unwirtschaftlich. Deshalb müsste mit den dringlichsten Bereichen im bestehenden Gebäude begonnen werden." Dazu gehöre der Brandschutz, das Fehlen eines zweiten Fluchtweges in der Turnhalle. Hier könnte eine zusätzliche Tür mit Stahltreppe ähnlich wie die an der Albert-Schweitzer-Schule gebaut werden. Über das Treppenhaus kann sich noch ungehindert Rauch ausbreiten. Die Elektroinstallationen sind aus den 70er Jahren und es gibt keine Brandmeldeanlage. Die Aufrüstungen für das Schulhaus liegen derzeit beim Brandschutzprüfer. "Eventuell können wir in den großen Ferien loslegen."Im Herbst sei bereits das Dach der Turnhalle geflickt worden. "Jetzt regnet es wieder rein. Vermutlich an anderer Stelle", wies Wiegel auf das marode Material hin. Deshalb sei es vermutlich das Beste, mit der Neueindeckung des Daches zu beginnen. Weiter gehe es schließlich mit Fenstern und Fassadendämmung sowie Hausinstallation. Schulleiterin Marion Ott zeigte Verständnis dafür, dass mit dem Brandschutz und dem Dach begonnen werden muss. Sie wies allerdings auch darauf hin, dass beispielsweise die Böden in den Klassenzimmern erneuert werden sollten. Und die Schulleiterin des Doppelstandorts brachte bei dem Besuch der CSU-Stadtratsfraktion in Raigering die Bitte vor, sich auch ein Bild von der Dreifaltigkeitsschule an der Krumbacher Straße zu machen. "Wir platzen dort aus allen Nähten."