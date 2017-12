Auf dem brachliegenden Areal zwischen Regensburger und Schlachthausstraße reiht sich Stoßstange an Stoßstange: Das Filetstück vor den Toren der Altstadt dient einfach nur als Parkplatz. Allerdings nicht mehr lange. Die CSU im Stadtrat hat konkrete Vorstellungen, was mit der Fläche passieren soll.

Pendler und Angestellte der umliegenden Firmen stellen hier ihre Wagen ab. Wahrscheinlich noch gut ein Jahr - mindestens so lange, bis das geplante Parkdeck an der nahe gelegenen Marienstraße fertig ist. Dann aber sollen für die der Gewerbebau gehörenden Brachfläche Nägel mit Köpfen gemacht werden. CSU-Fraktionschef Dieter Mußemann hat bei Oberbürgermeister Michael Cerny den Antrag gestellt, das etwa 5000 Quadratmeter große Areal zu überplanen."Die CSU-Fraktion sieht ... einerseits die Möglichkeit, durch die Umsiedlung eines Lebensmittelmarktes, die Nahversorgung in diesem Bereich zu sichern", heißt es in dem Antrag. Und weiter: "Andererseits bestünde die Chance, die heutigen Nutzer des ehemaligen Arbeitsamtsgebäudes am Kreisverkehr dorthin umzusiedeln." Im ehemaligen Arbeitsamt sind derzeit drei Mieter untergebracht: Die CSU mit ihrer Geschäftsstelle, der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz und der Operative Ergänzungsdienst des Polizeipräsidiums Oberpfalz.Deprag könnte dann das frei werdende Grundstück an der Schlachthausstraße nutzen. Dass der Hersteller von Präzisionswerkzeugen Erweiterungsbedarf hat, ist kein Geheimnis. Geschäftsführer Erik Hallmann bestätigte entsprechende Gespräche mit der Stadt. "Es darf nicht passieren, dass ein Unternehmen, egal mit wie vielen Arbeitsplätzen, die Stadt verlässt, weil wir ihm keine Flächen zur Erweiterung anbieten können", begründet Mußemann den Antrag. Er und seine Fraktion halten das Thema sogar für so dringend, dass sie eine Vergabe der Bauleitplanung an ein externes Büro befürworten, sollte das städtische Baureferat aktuell nicht über ausreichenden Ressourcen verfügen. Bei dem Lebensmittler, der umziehen möchte, handelt es sich dem Vernehmen nach um den Norma-Markt in der Sandstraße.