Der Bergsteig hat mit dem Gropius-Glaswerk ein touristisches Pfund, mit dem die Stadt künftig wuchern will. Das kündigt OB Michael Cerny bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes an. Doch es geht auch um die Zukunft der Leopoldkaserne.

Amberg. (usc) Was plant die Stadt hinsichtlich einer Nachfolgenutzung der Leopoldkaserne? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung, in der Ortsvorsitzender und Stadtrat Michael Schittko die kommunalpolitischen Erfolge der CSU am Bergsteig der vergangenen knapp 20 Jahre auflistete. Mit Lenz Flierl ehrte der Ortsverband bei dem Treffen ein Urgestein der CSU.In seinem Rückblick bedauerte Schittko, dass es dem Ortsverband nicht gelungen sei, an der Barbaraschule wieder einen Zebrastreifen anbringen zu lassen. Man werde da aber dranbleiben. Wichtig wäre eine Anbindung des Kaufland-Areals an das Kümmersbrucker Straßennetz. Wie OB Michael Cerny einflocht, sei die Nachbargemeinde aber darum bemüht. Die Anbindung scheitere derzeit an der fehlenden Verkaufsbereitschaft der Grundbesitzer. In den vergangenen 20 Jahren, seit Bestehen des CSU-Ortsverbands, sei viel am Bergsteig geschehen, betonte Schittko. Aktuell hält er die Ausweisung einer eigenen Freifläche nicht für notwendig, wenn man den bestehenden Spielplatz aufpeppt. Was die laufende Sanierung der Offizierswohnungen anbelange, müsste man über deren künftige Belegung reden. Schittko kündigte für Sonntag, 2. September, die 20-Jahr-Feier des Ortsverbands an. Diesem gehören laut Schriftführer Dieter Stein 42 Mitglieder an. Der Altersdurchschnitt, der durch neue Mitglieder gesenkt werden soll, liege bei 58 Jahren.Michael Cerny erwartet den baldigen Beginn der Erschließung des Areals Bergsteig Mitte. Es habe erhebliche Verzögerungen gegeben. Die Vergaben seien jetzt aber erfolgt. Nicht nach Wunsch verlaufe die Sanierung der alten Offizierswohnungen. Die Arbeiten seien nur mit öffentlicher Förderung zu stemmen. Diese erhalte die Kommune aber nur, wenn die Wohnungen für sieben Jahre an Flüchtlinge vergeben werden.Cerny forderte, dass bei der Zuweisung geförderter Wohnungen auch die Bedürftigkeit und Notlage Einheimischer berücksichtigt werden müsste und nicht nur das Interesse von wohnungssuchenden Migranten mit Anerkennungsstatus. Die Amberger CSU werde versuchen, sich über den Bezirksverband beim Landesverband Gehör zu verschaffen, um eine Gesetzesänderung zu initiieren.In der Diskussion gab es Kritik an den Zuständen am Altglas- und Grüncontainer-Standort Claudiweg. Es fiel das Wort vom Schandfleck. Der Ortsverband sollte einen Antrag auf Verlegung der Container stellen und gleichzeitig etwaige Alternativen benennen, hieß es in der Versammlung. Ein Antrag auf Auflösung wäre laut Cerny nicht zielführend. Wie weiter zu erfahren war, habe die Diskussion über einen weiteren Haltepunkt der Bahn an der Leopoldkaserne nach einer aktuellen Stellungnahme der Deutschen Bahn ein jähes Ende gefunden. Cerny zeigte sich aber zuversichtlich, dass in naher Zukunft wieder über einen weiteren Haltepunkt oder sogar einen S-Bahn-Betrieb diskutiert werde. Auch die Anbindung der Radwege vom Bergsteig an das Stadtgebiet sollte passen.