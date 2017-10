Dieter Mußemann, der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Stadtrat, brachte es bei einem Rundgang durch den sanierten Schießl-Stadl auf den Punkt: "Sieben Millionen Euro sind hier, im neuen Stadtarchiv, gut investiert."

Eine ordentliche Portion Stolz klang schon durch, als Dieter Mußemann am Samstagvormittag betonte, dass es die CSU-Fraktion vor zehn Jahren war, die den Schießl-Stadl als neues Stadt-Archiv ins Gespräch gebracht hatte. Aber erst am 3. März 2012 habe der Stadtrat seine ursprüngliche Entscheidung gegen diese Nutzung revidiert und die Sanierung des gut 400 Jahre alten Gebäudes beschlossen. Bei fünf Millionen Euro hätten die ersten Schätzungen gelegen und mit sieben Millionen Euro müsse die Stadt rechnen.Aber es sei auch eine vordringliche Aufgabe, dieses Baudenkmal, erbaut um 1615, zu erhalten, zumal Fördermittel bis zu 80 Prozent aus der Städtebauförderung und über Denkmalschutz möglich seien. Derart historische Gebäude seien Schätze einer Stadt, die vor vielen Generationen erbaut und gepflegt worden seien, sagte Dieter Mußemann, und ergänzte: "Wir stehen nun in der Verantwortung. Historie und Moderne treffen hier aufeinander, wenn in alte Mauern das neue Stadtarchiv einzieht." Für das Stadtarchiv sei nun eine langfristige Lösung gefunden worden, denn der alte Standort platze aus allen Nähten. Er könne keine weiteren Bestände aufnehmen, und die latente Hochwassergefahr an der Zeughausstraße dürfe auch nicht außer Acht gelassen werden.Archivdirektor Johannes Laschinger wies ebenfalls darauf hin, dass es im derzeitigen Stadtarchiv viel zu eng zugehe. Viele Archivalien seien heute schon anderweitig verstaut, eine untragbare Lösung für ein Stadtarchiv. Künftig verfüge die Einrichtung über modernste Technik und man werde in den nächsten Jahren daran arbeiten, das Archivgut zu digitalisieren.Hubert Meier vom städtischen Hochbauamt wies kurz auf die Probleme hin, die mit der Sanierung des Schießl-Stadls einhergingen. Die historische Bausubstanz durfte nicht angetastet werden, trotzdem mussten neue Räume geschaffen werden. Etwa 600 Quadratmeter Nutzfläche stehe nun auf zwei Ebenen zur Verfügung. Die Regale erstrecken sich insgesamt über gut 3000 Meter. Die drei darüber liegenden Dachgeschosse würden nicht genutzt, hätten keine Dämmung, aber sie seien mit Biberschwanz-Dachziegeln neu eingedeckt worden, die einzeln mit Sturmverklammerung gesichert seien.Meier erklärte auch die im Keller untergebrachte Stickstoff-Löschanlage, denn eine Sprinkleranlage käme in einem Archiv nicht in Frage. Löschwasser würde die Archivalien unwiederbringlich zerstören, aber nun werde das Gebäude im Brandfall mit Stickstoff geflutet, der das Feuer ersticken lässt. Und dann zeigte einer noch Galgenhumor mit dem Hinweis, dass der Archivar, der nicht schnell genug aus den Räumen komme, ersetzt werden könnte, die Archivalien dagegen sicher nicht.Oberbürgermeister Michael Cerny wies darauf hin, dass ein ungenutztes Baudenkmal dem Verfall preisgegeben werden würde. Das neue Archiv werde zum "Gedächtnis der Stadt Amberg". Daher seien aus seiner Sicht die hohen Kosten auch gerechtfertigt. Nun stehe noch die Gestaltung des Paulanerplatzes an, der sicher damit aufgewertet werde und über eine neue Nutzung des alten Archivs müsse noch diskutiert werden. Cerny hielt auch den Leerstand in den drei Dachgeschossen für richtig, denn um diese Flächen nutzen zu können, wäre ein viel zu großer Eingriff erforderlich, der die Substanz des Denkmals zerstören würde.