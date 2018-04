Verfassungsschützer warnen vor der "Identitären Bewegung". Sie sei gefährlich und rechtsextrem. Zuletzt war die Gruppe in den Schlagzeilen, da sie sich zur Aufstellung von 30 Holzkreuzen auf dem Neubaugebiet einer künftigen Moschee in Regensburg bekannte.

Auch in Amberger Briefkästen fanden sich Flugblätter über diese vermehrt in Bayern auftretende Gruppierung. Bei einem Vortrag der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus steht die "Identitäre Bewegung" im Fokus. Besucht werden kann der Vortag bei einer Demokratiekonferenz. Los geht es damit am Samstag, 28. April, um 16 Uhr im Amberger Kongresszentrum (ACC) am Schießstädteweg 8. Im Anschluss werden die Themen in verschiedenen Workshops vertieft. Sie sind betitelt mit Demokratieverständnis und Wertschätzung der Demokratie, Integration und Inklusion sowie Rechtsextremismus. "Generell sind alle Bürger, die sich mit diesen Themen beschäftigen wollen, jeglichen Alters, willkommen", berichtet Organisator Juba Akili von der Partnerschaft für Demokratie Amberg. Dabei handelt es sich um einen Ableger aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit". Laut Bundesfamilienministerium soll damit ziviles Engagement und demokratisches Verhalten gefördert werden.Ein Programmbereich sind lokale "Partnerschaften für Demokratie" - inzwischen gibt es deutschlandweit über 200. Der Stadtjugendring Amberg und die Stadt Amberg sind seit Herbst 2017 Träger der "Partnerschaft für Demokratie Amberg". Dazu gehören die beiden Mitarbeiter Thorsten Höcht und Juba Akili. Sie unterstützen Vereine, Initiativen und Projekte und stellen eigene Veranstaltungen auf die Beine.Wer an der Demokratiekonferenz teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an juba.akili@amberg.de - mit Angabe eines Wunschworkshops - anmelden. Eröffnung wird die Veranstaltung von OB Michael Cerny. Das Ende ist gegen 18 Uhr geplant.

Für Demokratie in Amberg

Juba Akili aus Regensburg studierte Politikwissenschaften und ist seit 2017 gemeinsam mit Thorsten Höcht zuständig für die Partnerschaft für Demokratie in Amberg. Ihr Büro ist im Jugendzentrum an der Bruno-Hofer-Straße angesiedelt.Juba Akili: Genau wissen wir es nicht. Es handelt sich dabei um eine neue Gruppe. Wir möchten die Leute darauf aufmerksam machen, dass Rechtsextreme nicht nur hinter klassischen und bekannten Gruppierungen stecken und man manche vielleicht nicht als so harmlos halten sollte.Akili: Sie sprechen sich gegen eine weltoffene und tolerante Gesellschaft aus. Sie glauben nicht an ein friedliches Zusammenleben verschiedener Kulturen.Akili: Sie bekommen Sichtweisen und Argumente zu hören, die sie vielleicht zuvor noch nicht so gekannt haben.