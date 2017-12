Im Frühjahr 2018 bricht der Stab der Panzerbrigade 12 endgültig seine Zelte in Amberg ab. Dann steht sie leer, die über 100 Jahre alte Leopoldkaserne, die einmal als schönste Kaserne Bayerns galt. Die CSU hat jetzt einen konkreten Vorschlag, was mit der Liegenschaft passieren soll.

"Die Stadt soll das Areal ankaufen, wenn der Preis stimmt", gibt CSU-Fraktionschef Dieter Mußemann die Marschrichtung vor. Am Montagabend hatte die Fraktion getagt und über die Nachfolgenutzung beraten. Bei aller Last biete eine Nachfolgenutzung durch die Stadt auch eine riesige Chance für die Kommune. "Neue Wohnungen könnten ebenso entstehen, wie eine Erweiterung des Gewerbegebietes", erklärt Mußemann.Er machte klar, dass es in der aktuellen Phase für seine Fraktion keine "Denkverbote" gebe. Eine Option sei eventuell auch eine Jugendherberge. "Ein Begegnungsort für vorwiegend junge Menschen - auch aus unseren Partnerstädten - wäre sicher eine sinnige Neuinterpretation für das Kasernengelände."In der Fraktionssitzung wurde auch Kritik laut. Daniel Müller, Stadtrat und Vorsitzender des CSU-Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik, schimpfte über den Bund, der als Eigentümer der Kaserne seiner Verantwortung gegenüber Amberg nicht gerecht werde. Mußemann pflichtete ihm bei. "Das ist eine bittere Pille für die Stadt", sagte er. Mit dem Umzug des Brigadestabes nach Cham im Frühjahr 2018 vollzieht die Bundeswehr die Reform, die Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) im Oktober 2011 verkündet hat. Wenn die Brigadeführung abgezogen ist, endet die mehr als 300 Jahre währende Geschichte Ambergs als Garnisonsstadt.Der 1913 in strenger Symmetrie angelegte Gebäudekomplex am Bergsteig ist in großen Teilen denkmalgeschützt. 1914 war der Kasernenbau - damals auf der grünen Wiese - von der Ersatz-Abteilung des 3. Feld-Artillerie-Regiments mit 1385 Mann und 810 Pferden bezogen worden. Das Wehrkreiskommando VII bezeichnete den Jugendstil-Bau 1920 als "die schönste Kaserne von ganz Bayern".