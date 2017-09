Politische Katerstimmung in Berlin und München. An der Parteibasis muss nach dem Debakel des Wahlsonntags das politische Leben aber ganz normal weiter gehen. Die Normalität ist jedoch brüchig geworden.

Klare Ansage

Nicht durchgedrungen

Ich halte es für fragwürdig, ob der Parteivorsitzende so weitermachen kann. Stefan Ott, Vorsitzender CSU-Kreisverband Amberg

Der vielbeschäftigte Konkursanwalt Harald Schwartz ist am Montagvormittag unterwegs. Der CSU-Landtagsabgeordnete und -Kreisvorsitzende wird erst am Mittwoch in München in großer Runde das Bundestags-Wahlergebnis diskutieren. Gestern stand der Bezirksvorstand an. Auffällig oft bemüht Schwartz in einer Erstanalyse das Wort "Spagat". Eindeutig missglückt sei diese politische Dehnübung in dem Spannungsfeld der Merkel-Kritik und -Wahlkampfunterstützung. Sehr schwierig werde sie bei dem nun unvermeidlichen Umgang mit der unerwartet starken AfD.Sich selbst rechnet der CSU-Politiker dem konservativen Parteiflügel zu. Von einem strammen Rechtsschwenk als Reaktion auf das Wahlergebnis hält Schwartz aber wenig. "Trotz der massiven Stimmenverluste sind wir immer noch mit etwas unter 40 Prozent eine Volkspartei", betont er. Das beinhalte auch nicht wenige liberal-konservative Mitglieder und Wähler. "Die möchte ich nicht verlieren." Ausdrücklich warnt Schwartz davor, sich von der AfD Themen aufzwingen zu lassen, die im Profil der CSU als Law-and-Order-Partei bereits in klare politische Positionen und Forderungen gegossen seien.Der Amberger CSU-Kreisvorsitzende Stefan Ott, Leiter des Abgeordneten-Büros von Schwartz, lässt es nach der Wahlnacht erst etwas später angehen. Dafür spricht er gleich Klartext wie bisher wenige aus seiner Partei. "Ich halte es für fragwürdig, ob der Parteivorsitzende so weitermachen kann." Offen plädiert Ott für einen Rücktritt von Horst Seehofer, der die Parteilinie in diesem Wahlkampf vorgegeben und nach diesem Ergebnis auch die Verantwortung dafür zu tragen habe.Der Amberger CSU-Kreisvorsitzende ist so etwas wie ein hauptberuflicher Lokalpolitiker und hat schon den Landtagswahlkampf 2018 und die Kommunalwahlen 2020 vor Augen. Mit ihnen möchte er die jetzige, tiefe Scharte in der christsozialen Erfolgsbilanz wieder auswetzen. Eine klare inhaltliche Linie der Partei, ihrer Mandatsträger auf allen Ebenen und starke Ortsverbände seien da unverzichtbar, lautet sein Credo. Mit Seehofers launigen Doppelstrategien sei das aber kaum machbar.Den SPD-Kreisvorsitzenden Uwe Bergmann aus Schnaittenbach, er ist Lehrer, erwischt die AZ im Unterricht. Sein Statement muss deshalb bis zum Nachmittag warten. Offen räumt er ein, dass es einige Zeit gedauert habe, bis ihm klar geworden sei, was da am Sonntag eigentlich passiert ist. "Das Ergebnis ist schon ein Schlag ins Gesicht der SPD", sagt er. Aber: "Die Große Koalition wurde abgewählt. Gezielt auch Angela Merkel, und wir wurden in die Mithaftung genommen."Bergmann ist der Überzeugung, dass Martin Schulz und die SPD im Wahlkampf alles richtig gemacht haben. Soziale Gerechtigkeit, sprich Altersarmut, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Wohnungsnot, Bildungs-Wirrwarr, all das seien die richtig gesetzten Themen gewesen und hätten sicherlich vielen AfD-Wählern den Wind aus den Segeln nehmen können. Nur durchgedrungen sei die SPD damit nicht. Deshalb sei die Entscheidung, in die Opposition zu gehen, die einzig richtige. "Ich stehe voll dahinter", nur so könne das originäre Profil der Sozialdemokratie wieder gestärkt werden.Für Martin Seibert, Lokführer und Vorsitzender des SPD-Stadtverbands, ist am Montag wieder die Normalität eines gewöhnlichen Arbeitstags eingekehrt. Die AZ erreicht ihn in der Nürnberger Bahn-Kantine am Handy. Niedergeschlagen, gar deprimiert, klingt er nicht. Natürlich hätte er sich ein besseres Wahlergebnis für die Sozialdemokraten gewünscht. Aber: "Ich denke, dass die Partei die Opposition braucht." Aufbruch nach dem Zusammenbruch der Prozentzahlen für die SPD."Die Werte selbst erschüttern mich", sagt Seibert und interpretiert sie als gesellschaftliche Zustandsbeschreibung. Weniger ein extremer Rechtsruck, soziale Ängste, "dass ihnen etwas weggenommen wird", treibe die Menschen hauptsächlich um. So erklärt sich Seibert das gute Abschneiden der AfD. Martin Schulz' Wahlkampf-Ansatz "Mehr Gerechtigkeit" sei genau das Richtige gewesen. Doch die SPD habe in den zurückliegenden Jahren der Regierungsmitverantwortung zu viel an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Die gelte es wiederzugewinnen. "Der aufrechte Gang ist oft der richtige, auch wenn es wehtut." Deshalb Opposition, sind für Seibert bereits die richtigen Weichen für die Sozialdemokratie gestellt.

Bild: Petra Hartl