Mit monetären Anträgen ist die SPD nach Worten ihrer Fraktionsvorsitzenden Birgit Fruth für den Haushalt 2018 etwas zurückhaltender, "da so viele Finanzmittel gebunden sind mit den ganz großen Projekten." Dennoch hat sie einige Wünsche, wobei Fruth von ideellen Anträgen, Denkanstößen und Prüfungsaufträgen spricht. So will die SPD geprüft haben, ob nicht doch wieder eine Jugendherberge geschaffen werden könne. In einem Oberzentrum wie Amberg sollte diese Einrichtung eine Mindestanforderung sein, argumentierte Fruth, als sie mit ihrem Stellvertreter Uli Hübner und Stadtverbands-Vorsitzendem Martin Seibert die Anträge vorstellte.

Weitere Anträge der SPD:

An Franz-Xaver Kemmeter, SPD-Vorsitzender von 1922 bis 1933, der am 20. Juli 1944 im KZ Lublin ermordet wurde, soll eine Gedenktafel "an einer prominenten Stelle" erinnert. Auch soll eine Straße nach ihm benannt werden, fordern die Sozialdemokraten.

Für die Neugestaltung des Schulhauses Raigering stellt sich die SPD einen Architektur-Wettbewerb vor, Für die Fraktion macht ein Neubau mehr Sinn, diesen wünscht sie sich in Holzbauweise.

Die Ambergerin Elke Renner organisierte laut Birgit Fruth einen Wirtschaftskongress Oberpfalz. Das Engagement der Unternehmerin sollte die Stadt laut Fruth unbedingt unterstützen, in dem sie Haushaltsmittel zur Verfügung stellt, "um in Kooperation mit Elke Renner diesem namhaften Event in Amberg eine Zukunft zu geben". Die SPD stellt sich eine Veranstaltungsreihe, beispielsweise in Kooperation mit der Gewerbebau, vor.

Die SPD möchte Gründer und Start-Ups unterstützen und will deshalb einen Gründerpreis durch die Stadt ausloben lassen.

Für die Freiwilligenagentur ist im Haushaltsansatz 2018 ein Budget von 10 000 Euro vorgesehen. Die SPD möchte, dass dieses um 2500 Euro aufgestockt wird. "Die Freiwilligenagentur ist ein starkes Netzwerk", so Fruth über die Einrichtung.

Es ist eine Politik des Zauderns und des Zögerns. Birgit Fruth

Die weiteren Wünsche der SPD reichen von einem eigenen Museum für die Kunst von Michael Mathias Prechtl (Fruth: "Er macht unsere Stadt wahnsinnig bekannt, warum schöpfen wir Amberger daraus nicht mehr?") bis zur Videoüberwachung an neuralgischen Punkten (Hübner: "Wir möchten, dass Möglichkeiten in der Innenstadt überprüft werden"). Fruth und ihre Genossen bemängelten aber auch, dass einige ihrer vor zwei Jahren gestellten Anträge immer noch auf Halde liegen: sozialer und Mehrgeschoss-Wohnungsbau, Belebung der Schiffgasse und ein Indoor-Spielplatz, der noch in der Warteschleife hänge. Generell bemängelten die Sozialdemokraten eine "Politik des Zaudern und Zögerns". Planungen und Visionen seien das eine, die Realität das andere. "Es werden Dinge geplant, die unrealistisch sind und immer wieder Themen neu aufgekocht", so Fruths Kritik.