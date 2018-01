Trotz einer Vorgabe des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs sieht der Luftreinhalteplan des Freistaats für München keine Fahrverbote für Dieselautos als letztes Mittel vor. Die Deutsche Umwelthilfe hat deshalb ein Zwangsgeld oder Zwangshaft für die zuständige Ministerin beantragt. Das Verwaltungsgericht fand deutliche Worte für das Verhalten der Behörden.

Zwangsgeld von 4000 Euro