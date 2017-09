Eisen oder Holz - das war die Frage, als es am Mittwoch im Bauausschuss um den neuen Pioniersteg ging. Das Baureferat hatte zu diesem Termin eigens Architekt Andreas Kampik aus München anreisen lassen, damit er die Stadträte noch einmal über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Werkstoffe in Kenntnis setzen möge.

Wie berichtet, ging es dabei darum, die ursprünglich angesetzten Kosten von rund einer Million Euro zu minimieren und trotzdem eine langlebige Lösung zu bekommen. Andreas Kampik ist ein Freund der Stahlbauweise, daraus machte er keinen Hehl. Zwar lasse sich mit Holz bei der Anschaffung der Brücke zunächst mehr Geld einsparen, als mit der von ihm geplanten bloßen Reduzierung der Stahlmassen, doch leide darunter die Haltbarkeit des Bauwerks. Aber nicht nur die. In Holzbauweise sei die filigrane Ausführung einer Stahlbrücke unmöglich. Das waren dann auch die Positionen in der Diskussion.Denn während die CSU-Fraktion für Stahl plädierte, waren SPD, Grüne und ÖDP strikt für Holz. "Ich finde sogar den ursprünglichsten Entwurf am besten", bekannte Helmut Weigl (CSU). Dieter Amann hingegen plädierte für Holz mit dem Hinweis, die SPD habe einen Experten in den eigenen Reihen, der versichere, bei Holzbrücken, würden sie nur korrekt errichtet, wäre die Haltbarkeit heutzutage kein Problem mehr.Aber nur, so hielt der Architekt dagegen, wenn das Holz großzügig hinterlüftet werde, wenn also immer ein frischer Wind um die Auflagen auf dem Fundament wehe. Das sei aber an der einer Seite, dem Bereich hinter der Zwingermauer, wo die Brücke gegründet werden müsse, nicht gegeben. Und auch der Baureferent hielt nicht mit seiner Meinung hinter dem Berg: "An dieser Stelle wäre Holz der völlig falsche Baustoff." Eine Lösung brachte die Debatte im Ausschuss am Ende keine. Lediglich ein Reduzierung der angebotenen Varianten von vier auf zwei, eine in Holz, eine in Stahl, konnten sich die Mitglieder einigen. Das letzte Wort hat nun der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung.