An sich hat der Stadtrat bereits im April dieses Jahres beschlossen, den Ausbau der Dostlerstraße, der kleine Seitenstraße hinter dem Möbelhaus Fraundorfer, in Angriff zu nehmen. Mit dieser Maßnahme soll dort ein neues Baufenster erschlossen werden. Nach der Ausschreibung stellte sich aber heraus, dass die damals angesetzten Kosten inzwischen deutlich überschritten werden. Damit musste der Hauptausschuss am Donnerstag über einen neuen Ansatz entscheiden.

Insgesamt, so Kämmerer Franz Mertel, werden knapp 450 000 Euro benötigt, um Straße und Kanal zu ertüchtigen. Ursprünglich waren etwa 300 000 Euro dafür angesetzt worden, doch sei es heute fast nicht mehr möglich, überhaupt Baufirmen zu bekommen, machte Mertel deutlich. Entsprechend hoch seien daher inzwischen die wirklichen Preise. "Eine sinnvolle Schätzung ist beinahe nicht mehr möglich."Brigit Fruth (SPD) war die Summe trotzdem deutlich zu hoch. "Für so eine kleine Straße so ein großer Mehrbetrag, das ist ja irre", kommentierte sie. Für dieses Geld, so das Gegenargument, bekomme man aber auch ein zusätzliche Bebauung an dieser Stelle hin. Und in diesen Bereich des Mariahilfbergs würden sicher eher betuchte Leute mit einem entsprechenden Einkommen ziehen. Damit käme der Mehraufwand ja irgendwie über ein Plus beim Einkommensteueranteil wieder zurück.