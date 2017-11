Dringlichkeitsliste für die Erneuerung von Straßen in der Stadt

Den Holperpisten im Stadtgebiet soll es wieder einmal an den Asphalt gehen. Das städtische Tiefbauamt hat jetzt eine Dringlichkeitsliste vorgelegt, nach der die Erneuerungen vorgenommen werden sollen.





In der Gruppe "überfällig" findet sich unter anderem die Poltzstraße im Eisbergviertel neben der Bäumlstraße, dem Kugelfang samt Erasmus-Grasser-Straße oder die Breslauer Straße. Wichtig dabei ist: Bei einer Straßenerneuerung werden die Anwohner mit bis zu 80 Prozent der Kosten herangezogen. Einigkeit herrschte im Bauausschuss am Mittwoch darüber, dass auch die Bereitschaft der Bürger, zu bezahlen, eine Rolle spielen wird, in welcher Reihenfolge die Straßen hergerichtet werden.