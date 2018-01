"Wegen der schlechtesten Umfragewerte aller Zeiten liegen bei der CSU ganz offensichtlich die Nerven blank", mit diesen Worten kontert der frisch gekürte Direktkandidat der Grünen, Klaus Ebenburger, Äußerungen aus den Reihen der Jungen Union (www.onetz.de/1807542). Der Amberger JU-Kreisvorsitzende hatte Ebenburger "polemische Aussagen" und "stumpfsinnige Argumentation" attestiert, nachdem dieser bei seiner Nominierung gesagt hatte, an der Spitze der CSU tummelten sich "nur Hochstapler und Dummköpfe."

Ebenburger, der jahrelang als Vertreter der Freien Wähler im Stadtrat saß, bekräftigt in einer Stellungnahme: "In der Tat war ich seit meiner Jugend immer ein Grüner und habe immer grüne Politik gemacht." Er erinnert dabei an verschiedene kommunalpolitische Auseinandersetzungen, wie etwa seine Vision von einer autofreien Innenstadt, den Streit um den Erhalt des Naherholungsgebietes Atzlricht oder den Widerstand gegen eine weitere Bebauung des Mariahilfberges. Was seine Kritik an den Christsozialen betrifft, legt Ebenburger noch einmal nach: "Davon, wie chaotisch die CSU agiert, konnte sich in den letzten Monaten jeder Betrachter selber ein Bild machen."