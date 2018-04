Beim Ortstermin der Freien Wähler am vergangenen Mittwoch im Drillingsfeld konnte Erwin Niklaus in Sachen geplanter Ausbau der Eglseer Straße nur erzählen, was er gehört hatte. Am Montag nun legte er die offizielle Antwort der Stadt dazu vor. Und tatsächlich: Die Eglseer Straße wird nicht verbreitert, nicht ausgebaut und nicht an das neue Baugebiet Drillingsfeld 2 angeschlossen. Auf die entsprechende Anfrage von Erwin Niklaus antwortet Wolfgang Babl vom Stadtplanungsamt.

Er weist in seinem Schreiben darauf hin, dass es nach einem einstimmigen Beschluss des Stadtrats vom 20. Juni 2016 geplant gewesen sein, die Eglseer Straße zwischen Alteglsee und B 299 auszubauen und mit einem separaten Geh- und Radweg zu versehen. Die Verwaltung sei entsprechend beauftragt worden, die dafür notwendigen Grundstückskäufe vorzunehmen. Es folgte die Ernüchterung: "Das Liegenschaftsamt musste die Grunderwerbsverhandlungen inzwischen erfolglos einstellen, weil kein einziger der sechs Grundstückseigentümer für einen Straßenausbau verkaufsbereit war", schreibt Wolfgang Babl. Übrigens auch nicht für die kleinere Variante ohne Geh- und Radweg. "Selbst für ein Baustellen-Provisorium mit Ausfahrt aus der nordöstlichen Ecke des Baugebiets Drillingsfeld 2 (verlängerte Grubenhausstraße) zur bestehenden Gemeindeverbindungsstraße gab es keine Bereitschaft."Als Begründung hätten die nicht verkaufsbereiten Grundstückseigentümer angegeben, sie fürchteten unter anderem durch den Ausbau höhere Geschwindigkeiten auf der neuen Eglseer Straße bei deutlich mehr Verkehrsaufkommen. Zudem fürchteten die Eigentümer, für den Ausbau des Geh- und Radwegs herangezogen zu werden. "Ein Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße ist deshalb auf absehbare Zeit nicht möglich."