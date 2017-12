Trotz der eisigen Kälte kochen die Emotionen in der Fußgängerzone. Vor dem Laden von Horst Strobl versammelt sich ein Teil der Amberger Geschäftswelt und debattiert. Der Grund: Ab dem 1. Januar sollen sie keine Werbetafeln, die sogenannten Kundenstopper, mehr aufstellen dürfen.

Vielleicht übertreiben aber auch einige von uns einfach mit den Aufstellern. Goldschmied Sebastian von der Recke zu diesem Thema

"Nicht gefragt worden"

Fehlende Kommunikation

"Wenn sie eine Musterstadt haben wollen, dann gehen wir halt raus an die Franzosenäcker", sagt Manfred Bock von Foto Frey in der Georgenstraße. Wie seine Kollegen regt er sich darüber auf, dass die Stadt Amberg künftig mit wenigen Ausnahmen keine Aufsteller, Kleider- oder Postkartenständer mehr in der Hauptachse vom Bahnhof bis zum Malteserplatz erlauben will. Um diese Absicht umsetzen zu können, hat der Stadtrat im Mai eine entsprechende Satzung erlassen, auf deren Umsetzung ab Januar die Stadt jetzt die Einzelhändler hingewiesen hat."Uns ist eine schöne Stadt auch lieber", kommentiert Manfred Bock. "Aber eine schöne Stadt stirbt." Als Beispiel nennt er Ansbach - für ihn der Prototyp einer innenstädtischen Fehlentwicklung. Das hatte der Stadtrat aber im Mai mit 34:0 Stimmen ganz anders gesehen. "Jeder, der in irgendeiner Form ein Gutachten zum Einzelhandel für die Stadt gemacht hat, hat uns dringend geraten, diese Aufsteller zu beseitigen", erklärt Norbert Füger den Hintergrund.Füger ist als Leiter des städtischen Tiefbauamts zuständig für die Umsetzung der Satzung - und von daher schon ein Hauptangriffsziel der Einzelhändler. Er betont, dass die neue Sondernutzungssatzung für die Altstadt nicht er erfunden hat, sondern diese in einem demokratischen Prozess unter Beteiligung aller relevanten Stellen entstanden ist. "Park- und Werbegemeinschaft, Einzelhandelsverband, Stadtmarketing und IHK waren ebenso eingebunden wie das Stadtratsgremium." Und gerade vonseiten der Interessensvertreter des Innenstadthandels sei der Vorschlag gekommen, überhaupt keine Aufsteller mehr zu genehmigen, sagt Füger. Entgegen deren Ansicht seien sogar einige Ausnahmen eingearbeitet worden.Von ihrem Verband fühlen sich die Betroffenen auch ziemlich im Stich gelassen. "Wir sind überhaupt nicht gefragt worden", lautet der Vorwurf, der in der Kälte stehenden Einzelhändler. Und auch PWG-Vorsitzender Andreas Raab bleibt nicht ungeschoren: "Der sitzt da hinten am Paradiesplatz in seinem Laden, der braucht keinen Aufsteller", sagt einer. "Vielleicht übertreiben aber auch einige von uns einfach mit den Aufstellern", bremst Sebastian von der Recke, der seine Goldschmiede in der Georgenstraße betreibt, die Emotionen ein.Reckes Meinung: "Wenn jeder von uns nur einen Aufsteller hinmachen würde, gäbe es ja wahrscheinlich auch überhaupt kein Problem", stellt er als These in die kalte Luft. Hier setzt auch Norbert Füger an. "Wir wollen doch einen schönen Einkaufsbummel in der Altstadt haben und nicht einen Hindernislauf", prangert er die Flut von Aufstellern, Postkartenständern und Kleiderbügeln an. "Manche scheinen auf diese Weise ihre Verkaufsflächen zu vergrößern", vermutet er.Und vielleicht, so hakt Sebastian von der Recke ein, liegt es ein bisschen auch an der fehlenden Kommunikation der Einzelhändler untereinander, dass sie von einer Satzung nichts wissen, die an sich bereits im Juni Gesetzeskraft erlangt hat. Seit ein paar Jahren schon habe es keine Zusammenkunft der Einzelhändler der Innenstadt mehr gegeben, bedauert er aufrichtig.Letztendlich ist das dann der "Kompromiss", auf den sich alle einigen können. OB Michael Cerny habe ihm gegenüber schon signalisiert, dass die Kundenstopper eventuell noch über den 1. Januar hinaus stehen bleiben können und man sich vorher bei einem Treffen austauscht. Das wollen die Einzelhändler nun in Angriff nehmen. Irgendwann im Januar, wenn das Weihnachtsgeschäft vorbei ist. Was aber nichts daran ändert, dass die Sondernutzungssatzung für die Altstadt bereits gilt. Aber vielleicht, so die Hoffnung, lassen sich ja gemeinsam Alternativen für die Aufsteller und Ständer finden.