Matthias Schöberl hatte in der Bürgerversammlung 2016 mit seinem Vorschlag Aufsehen erregt, das Kriegerdenkmal vom Rathaus wegzuverlagern. Dafür erntete er jetzt bei der CSU einen von starken Emotionen getragenen Gegenwind.

"Nicht mehr stimmig"

Nicht für Kommerz öffnen

Söder adelt März Die Diskussion zum Kriegerdenkmal war der Abschluss des "Politischen März" der Amberger CSU. 21 Veranstaltungen mit rund 730 Teilnehmern bilanzierte Kreisvorsitzender Stefan Ott dabei. Unbestrittener Höhepunkt sei der Abend mit dem neuen Ministerpräsidenten Markus Söder im Cineplex gewesen. (ll)

Zitate "Ich will diese Denkmal-Rumpelkammer entrümpeln."



"Das ist kein Platz, der das leisten kann, was ein Kriegerdenkmal leisten soll."



"Und muss es darum gehen, das individuelle Leid anzuerkennen und dabei wirklich traurig zu sein."



Matthias Schöberl



"Jeder einzelne Name, der dort erwähnt ist, hat seine persönliche Tragödie."



Daniel Müller



"Man darf dieses Mahnmal nicht in einem Garten verstecken."



Christian Gunreben



"Die Opfer haben es verdient, dass ihrer auf dem besten Platz gedacht wird, den eine Stadt zu bieten hat."



"Wenn nur jeder 1000. draufschaut, haben die Tafeln ihren Zweck schon erfüllt."



Norbert Wasner



"Müssten die Schulen in Sachen Erinnerung nicht viel mehr machen?"



Werner Koller, Ehrenvorsitzender der Reservistenkameradschaft Amberg



"Das Mahnmal gehört in die Mitte einer Stadt und in die Mitte einer Gesellschaft."



OB Michael Cerny

Schöberls Widerpart im Streitgespräch zum Abschluss der CSU-Reihe "Politischer März" war Daniel Müller. Also Hauptgefreiter und Historiker gegen Zeitsoldat (acht Jahre) und CSU-Bundeswahlkreisgeschäftsführer. Unter der Moderation von Thomas Bärthlein rammte Müller den ersten Pflock ein: Das Kriegerdenkmal müsse bleiben, weil es am Rathaus seine stärkste Wirkung als Mahnmal entfalte. Schöberls Gegenargument: Weder das Denkmal noch seine Botschaft seien zeitgemäß. Und für ein "dysfunktionales Denkmal" sei ein so hervorgehobener Platz zu wertvoll.Schöberl kritisierte, dass die Frauenfigur "im Zentrum des Guckkastens" Eichenlaub in der Hand halte, das als Symbol für soldatische Pflichterfüllung stehe, während der Ölzweig, ein der Stadt 1974 von den Freunden aus Périgueux geschenktes Symbol für Frieden und Völkerverständigung, sehr unauffällig links unten platziert sei. "Das ist nicht mehr stimmig." Zudem sei das Kriegerdenkmal nur zufällig und nicht mit Bedacht an diesem Platz gelandet.Die Texte auf den Tafeln am Mahnmal - 1957 auf Betreiben von OB Josef Filbig installiert, der auch während der nationalsozialistischen Herrschaft Oberbürgermeister war - ziehen laut Schöberl Verbindungslinien, die gekappt werden müssten. So hält der Historiker etwa die Formulierung "gaben ihr Leben für Deutschland" für vollkommen falsch. Richtig sei: "Die mussten in einen Krieg ziehen und sind dort gestorben." Ohnehin sei nach dem Zweiten Weltkrieg die Ehrung von Soldaten nicht mehr in der vorher üblichen Form möglich, "denn sie sind in einen Krieg gezogen, der Unrecht war". Daniel Müller war an dieser Stelle der Hinweis wichtig, sie hätten auf der Grundlage von Befehl und Gehorsam gehandelt, andernfalls wären sie selbst bestraft worden. Schöberls Erwiderung: "Der einzelne Soldat ist nicht schuldig, aber schuldhaft verstrickt ... Die Leute waren in einer fürchterlich tragischen Situation."Aus dem Publikum sah Christian Gunreben das Monument als ein Mahnmal, "dass wir seit über 60 Jahren im Frieden leben und dass das nicht von Gott gegeben ist". Man müsse etwas dafür tun. Nicht umsonst stünden die meisten Kriegerdenkmäler an exponierten Stellen in der Stadtmitte. "Hinter der Georgskirche, das ist der denkbar schlechteste Platz", kritisierte Norbert Wasner, den 2016 von Schöberl vorgeschlagenen neuen Standort. Wenn am Rathaus die Mahnung nicht funktioniere, wie Schöberl sage, dann gelte aber für die Alternative, "dass man dort oben auch nichts anders machen kann", ergänzte Werner Koller, der Ehrenvorsitzende der Amberger Reservistenkameradschaft. Auf dem Marktplatz gebe man bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag sogar ein wesentlich besseres Bild ab."In der Sache haben wir keinen elementaren Dissens", resümierte Schöberl angesichts des gemeinsamen Ziels einer würdigen und wirksamen Erinnerungskultur - trotz aller Emotionen, die ihn auf seine provokativen Einleitungssätze hin entgegengeschlagen waren. "Man muss nicht alles dem Kommerz öffnen", spielte Daniel Müller auf Schöberls (an diesem Abend nicht wiederholten) Vorschlag an, diese Ecke am Rathaus kommerziell zu nutzen. Das Fazit von OB Cerny - "der Sieger ist das Thema Erinnerung" - nahm Schöberl gerne an: Er freue sich, wenn darüber nachgedacht werde und Bewegung in die Angelegenheit komme.