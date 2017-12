Der Lidl-Markt an der Infanteriestraße entspricht nicht mehr den Anforderungen, die das Unternehmen an seine Verkaufsflächen stellt. Aus diesem Grund beschäftigte sich jetzt der Bauausschuss mit der Thematik. Wie Baureferent Markus Kühne berichtete, will Lidl Ende 2018 das bisherige Gebäude wegreißen und an gleicher Stelle neu bauen. Was das Gremium erfreut zur Kenntnis nahm. Denn leider sei es andernorts zur Gewohnheit geworden, den alten Markt aufzugeben und einfach 500 Meter weiter neu zu bauen, sagte Helmut Weigl (CSU). "Das ist mal ein klassischer Fall von Modernisierung, wie er positiv sein kann." Bild: Hartl