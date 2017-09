Vermüllung der Meere, Klimawandel, immer knapper werdende fossile Rohstoffe, keine gesicherte Entsorgung des Atommülls und mit Antibiotika verseuchtes Fleisch - das sind im Wahlkampf die Themen von Bundestagskandidat Norbert Peter von der ÖDP.

Bei Bank gekündigt

Umwelt nicht vergessen

Amberg. (gfr) An die nachfolgenden Generationen sollten die Wähler denken, wenn sie am Sonntag, 24. September, zur Urne gehen. Denn angesichts der eingangs beschriebenen Entwicklungen könne es so nicht weitergehen, sagte Norbert Peter im Kummert-Bräu vor einer eher überschaubaren Zuhörerschar.Der ÖDP-Kandidat sagte über sich selbst, dass er vor gut 30 Jahren als Banker, spezialisiert auf Problemkredite, tätig war und die "Glücksritterzeit nach der Wende" miterlebt habe, in der überteuerte Ost-Immobilien normalen Kapitalanlegern verkauft wurden. Banken hätten unverantwortlich gehandelt, um kurzfristigen Profit zu machen. Anleger hätten sich verspekuliert, seien teilweise in den Ruin getrieben worden. Den Job habe er gekündigt und sich als Berater für nachhaltige Finanzdienstleistungen selbstständig gemacht.Keine politischen Veränderungen befürchtet Peter nach den Bundestagswahlen, denn viele Bürger seien offensichtlich zufrieden. Andere, denen es schlechter geht, würden einfach ausgeblendet, etwa verarmte Rentner, Bezieher von Mindestlohn oder Alleinerziehende. Den Deutschen gehe es grundsätzlich sicher gut. Das wisse aber auch der Afrikaner, der daher nach Europa wolle. Die Bundesregierung spare nach dem Motto "Wohlstand first" an der Entwicklungshilfe und nehme nicht zur Kenntnis, dass die Hälfte der Weltbevölkerung verarmt sei. Vorangetrieben werde die Ausbeutung fossiler Rohstoffe. Um 1900 seien jährlich knapp 20 Millionen Tonnen Öl gefördert worden, 1960 bereits 1150 Millionen, zurzeit seien es 4600 Millionen Tonnen Öl. Zur Sicherung dieses Rohstoffs seien Großmächte bereit, Kriege zu führen. Das Verbrennen der fossilen Rohstoffe setze Treibhausgase frei. Damit schreite der Klimawandel voran. Norbert Peter befürchtet, dass künftige Generationen fragen werden, warum dagegen nichts unternommen wurde.Die ÖDP sehe sich dem Gemeinwohl verpflichtet, sie mache sich nicht von wirtschaftlichen Interessen abhängig und lehne daher jede Art von Konzern-Spenden ab. Über die AfD sagte Norbert Peter, dass sie von Protestwählern lebe. Bei dieser Partei handle es sich um ein trojanisches Pferd, sie leugne den vom Menschen verursachten Klimawandel und befürworte Atomenergie. AfD-Politik sei für Reiche und Wohlhabende, lehne Erbschafts- und Vermögenssteuer ab, aber die ÖDP wolle Reiche mehr zu Kasse bitten, um den Wohlstand gerechter zu verteilen.