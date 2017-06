Die Teams der Kliniken für Kinder und Jugendliche sowie der Frauenkliniken an den Standorten Amberg und Weiden werden künftig noch enger zusammenarbeiten. Das bringt vor allem bei der Versorgung von Frühgeborenen eine Änderung.

1250 Gramm die Grenze

Arbeitsplätze bleiben

Scharl Chef In den Frauenkliniken ist der Grundstein für die enge Zusammenarbeit bereits gelegt. Seit Dezember 2016 führt Professor Anton Scharl die Frauenkliniken in Amberg und Weiden als leitender Chefarzt. Die Gremien haben nun zugestimmt, dass Scharl die gynäkologisch-geburtshilflichen Standorte der beiden Klinikträger ab 1. Juli 2017 dauerhaft gesamtverantwortlich führen wird und somit eine Intensivierung der Zusammenarbeit erfolgen kann.

Diese engere Verzahnung haben der Verwaltungsrat des Klinikums St. Marien Amberg und der Aufsichtsrat der Kliniken Nordoberpfalz AG beschlossen."Damit wir für Kinder und Jugendliche eine wohnortnahe Versorgung auf höchstem Niveau und ein breites Angebot in der Region bereithalten und weiter ausbauen können, ist die Entscheidung gefallen, unsere Kompetenzen auch im Bereich der Pädiatrie zu bündeln", wird der Amberger Klinikumsvorstand Manfred Wendl in einer Presseerklärung der Kliniken Nordoberpfalz zitiert. Sein Weidener Kollege Josef Götz ergänzt: "Mit dieser Entscheidung stellen wir uns den verschärften Herausforderungen, die durch die gesetzlichen Vorgaben gestellt werden. Gleichzeitig schaffen wir die Grundlage für eine Weiterentwicklung und Erweiterung des Leistungsangebotes für Kinder- und Jugendliche sowie in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe."Gerade für Kinderkliniken habe der Gesetzgeber insbesondere im Bereich der Frühgeborenenversorgung bereits umfangreiche Strukturvorgaben erlassen, heißt es in dem Text weiter. "Den Kliniken wird es in den engen finanziellen Rahmenbedingungen und aufgrund der nur begrenzten Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften immer schwieriger, diese Herausforderungen zu erfüllen." Von der erweiterten Kooperation profitierten daher alle: Die Kliniken könnten dank der Bündelung der Leistungen leichter die strengen Vorgaben durch den Gesetzgeber erfüllen. Für die Patienten werde die Versorgung auf höchstem Niveau mit ausgebautem Leistungsspektrum dauerhaft wohnortnah in der Region gewährleistet.Eine wesentliche Änderung bei der intensivierten Zusammenarbeit ist laut der Mitteilung die Bündelung der Frühgeborenenversorgung für Neugeborene unter 1250 Gramm am Standort in Amberg. Dort soll zukünftig gemeinsam das Perinatalzentrum Level 1 betrieben werden. In Weiden wird ein Perinatalzentrum Level 2 etabliert; dort können alle Neugeborenen ab 1250 Gramm versorgt werden.Zusätzlich wird in Weiden die pädiatrische Intensivversorgung mit operativem Schwerpunkt weiterentwickelt. Parallel dazu werden weitere Fachbereiche an beiden Standorten auf- und ausgebaut. "Die Standortwahl für die Konzentration der Frühgeborenenversorgung erfolgte aufgrund eines externen Standortgutachtens", macht der Text deutlich.Die Vorstände der Kliniken gehen davon aus, dass die geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Als nächster Schritt ist die Erarbeitung einer detaillierten Umsetzungsplanung gemeinsam mit den einzubeziehenden Abteilungen vorgesehen. "Nach aktuellem Planungsstand ist vorgesehen, bis Ende 2018 die neuen Strukturen in den Kinderkliniken zu etablieren.""Das Konzept ist so angelegt, dass wir mit den Umstrukturierungsmaßnahmen beide Standorte stärken", sagt Josef Götz: "Daher gehen wir davon aus, dass es zu keinen Einschränkungen bei den Arbeitsplätzen kommen wird."Mit den neuen Strukturen in den Kliniken würden auch hoch attraktive Arbeitsplätze angeboten, sagt Manfred Wendl. "Wir gehen davon aus, dass wir damit die Basis schaffen, auch in Zukunft hoch qualifizierte Fachkräfte für unsere Kliniken gewinnen zu können."