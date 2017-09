Sprachlosigkeit macht sich breit, als Punkt 18 Uhr im Gasthaus Schießl die Prognose auf dem Flachbildschirm erscheint. Die Anhänger der CSU glauben ihren Augen nicht zu trauen. Als sich der erste Schock legt, gibt es nur einen Tenor: "Das ist eine Katastrophe."

Von den Mandatsträgern will es keiner so deutlich sagen. Doch mehrere andere Parteimitglieder sprechen es aus: "Da müssen Köpfe rollen." Nach diesem Desaster müsse sich die Partei personell und inhaltlich neu aufstellen, heißt es an den Biertischen. Als Parteichef Horst Seehofer im Fernsehen auftritt, schüttelt einer den Kopf. "Die Ursache allen Übels", entfährt es ihm.Draußen vor der Wirtshaustür gibt sich Bundestagsabgeordneter Alois Karl staatsmännisch. "Natürlich bin ich enttäuscht", sagt er in einer ersten Stellungnahme. "Dafür, dass wir dieses Land wieder flott gemacht haben, dafür wurden wir nicht belohnt. Aber wir müssen das Ergebnis so akzeptieren." Wenn die SPD nicht mehr für eine Koalition zur Verfügung stehe, müsse es die Union eben mit der FDP und den Grünen probieren. Karl: "Der Wähler hat einen Anspruch auf eine ordentliche Regierung."So weit mag der Chef der CSU-Stadtratsfraktion, Dieter Mußemann, noch gar nicht denken. "Wenn sich das Ergebnis so darstellt, wie die Prognose, dann ist das eine Katastrophe", erklärt er und fügt hinzu: "Ein Weiter-so kann es jetzt nicht mehr geben." Dem Vorsitzenden des CSU-Kreisverbands, Stefan Ott, hat es schlichtweg die Sprache verschlagen. Auch eine Stunde nach den ersten Zahlen will er das sich abzeichnende Debakel nicht kommentieren. Von einer "brutalen Enttäuschung" spricht Oberbürgermeister Michael Cerny. "Das ist eine Wahlniederlage erster Klasse." Darauf zu setzen, den Leuten vor Augen zu führen, wie gut es ihnen eigentlich geht, sei der falsche Ansatz gewesen. Das Thema Flüchtlinge habe alles überschattet. Unterdessen macht das Gespenst von Neuwahlen die Runde. "Eine Jamaika-Koalition kann ich mir nicht vorstellen", sagt Altoberbürgermeister Wolfgang Dandorfer. "Dann wird es Neuwahlen geben."Sauerne Bratwürste stehen auf der Speisekarte. Die Zwiebel hätte sich Wirt Michael Schittko sparen können. Die Zahlen, die im Laufband des Fernsehers erscheinen, treiben den Gästen die Tränen in die Augen.