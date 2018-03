Die Grammer AG aus Amberg hat im Jahr 2017 den Umsatz auf einen Rekordwert von 1,79 Milliarden Euro gesteigert. Das entspricht nach Unternehmensangaben einem Zuwachs von 5,4 Prozent. Zudem verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 18 Prozent auf 80,2 Millionen Euro. Wie der Automobilzulieferer am Mittwoch mitteilte, schlägt der Vorstand vor, trotz Sonderbelastungen im vergangenen Jahr eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie zu zahlen."Im Geschäftsjahr 2017 konnten wir weltweit weiter deutlich wachsen und gleichzeitig auch die operative Profitabilität deutlich verbessern - trotz der besonderen Rahmenbedingungen im letzten Jahr", sagte Vorstand Hartmut Müller laut Mitteilung bei der Präsentation der Jahresbilanz 2017. Er wertete dies als deutlichen Beweis, dass Grammer seine "strategischen Maßnahmen für mehr Wachstum und Profitabilität in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt" hat. Der Hauptversammlung am 13. Juni will er eine nahezu unveränderte Dividende vorschlagen. "Wichtig für uns ist, dass die Sonderbelastungen aus dem letzten Geschäftsjahr nicht zulasten der Aktionäre gehen", begründete er den Beschluss des Vorstandes