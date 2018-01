Bröckelnde Mauern im Schneetreiben. Verfall überall. Wo früher einmal der Pioniersteg den Stadtgraben überspannte, klafft eine schmerzhafte Lücke. Der beschlossene Ersatzbau lässt noch auf sich warten.

"Wenn wir an Weihnachten über den neuen Pioniersteg gehen können, dann haben wir Glück gehabt." Sagt Norbert Füger, der Leiter des städtischen Tiefbauamts. Der muss es als Herr über das Verfahren wissen. Und das zieht sich hin. "Ich muss zum Beispiel bei der Vergabe jede Ingenieurleistung für die Brücke einzeln ausschreiben", nennt er einen Faktor, der das ganze Projekt aufhält.Dabei hatten die Amberger gehofft, es könnte schnell gehen, nachdem der Stadtrat Anfang Oktober entschieden hat, einen Ersatzbau aus dem selbstrostenden Cortenstahl zu errichten. Allein um die Auswahl des Materials hatte es zuvor ja lange Diskussionen gegeben. Ein Teil der Stadträte unter der Meinungsführerschaft der SPD-Fraktion plädierte für einen Ersatz in Holz, die Mehrheit des Gremiums wollte allerdings einen attraktiven Akzent mit Cortenstahl setzen, der auch beim stählernen Entree zum Malteserplatz eingesetzt worden ist.Norbert Füger als Ausführender der Beschlüsse ist ganz froh, dass die letzte Entscheidung zugunsten des Stahls gefallen ist. "Eine Holzkonstruktion wäre deutlich schwerer geworden als die Stahlbrücke", sagt er. Das liege vor allem daran, dass man deutlich mehr Holz einsetzen müsste, als man jetzt Stahl benötigt. Dafür benötige der Hersteller auf der anderen Seite für die Produktion des Corten-Gebildes, die an einem Stück in der Werkshalle geschieht, rund vier Monate.Diese Zeit allerdings kann und muss Norbert Füger sinnvoll nutzen. Denn die Stadtmauer und das gesamte Umfeld hier sind in einem schlechten Zustand. Der vorgemauerte Sockel, auf dem der Pioniersteg bisher stand, bröckelt vor sich hin und muss laut Füger komplett weggerissen und in anderer Form wieder neu aufgemauert werden. "Im Prinzip müssen wir an dieser Stelle die gesamte Stadtmauer erneuern", schildert Füger den maroden Gesamtzustand. Schwierig dabei: Mit schwerem Gerät kann an dieser sensiblen Stelle nicht gearbeitet werden. "Das muss alles so klein-klein gemacht werden."Ist dann alles hergerichtet, kann es aber ganz schnell gehen. "Die Brücke selbst werden wir an einem einzigen Tag vom Lüderitzplatz her komplett in die Widerlager einheben." Dafür müssen aber auch dort vorher spezielle Verstärkungen im Untergrund vorgenommen werden, damit der Kran samt Brücke nicht einsinkt oder umkippt.Norbert Füger selbst wartet übrigens auch auf den Tag, an dem er wieder über den Pioniersteg gehen kann. "Der wird schon sehr vermisst, der Steg." Und er freut sich darüber, dass er die Corten-Version einbauen darf - auch wenn es etwas mehr kostet. "Das ist eine Stelle in der Stadt, da ist es die Ausgabe wert."