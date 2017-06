Kaum ein Thema hat die Amberger in den vergangenen Monaten mehr bewegt, als die Bank beim Hochzeitsbrunnen. Ursache war das neue Café Lieblingsplatz, das in die Räumlichkeiten des ehemaligen Bekleidungsgeschäfts Königseder eingezogen ist. Weil ein Café am Marktplatz, wenn es sich rentieren soll, im Sommer eine Außenbestuhlung braucht, wollten die Wirtsleute die alte Bank, die unter der großen Linde vor dem Rathaus stand, weg haben. Weil sie die Fläche brauchen.

Nach längerer Beratung stellte der Stadtrat allerdings die Bedingung, dass auf Kosten der Hauseigentümer eine Ersatzbank errichtet werden muss. Allmählich verschwand die Bank in letzter Zeit ein wenig aus dem kollektiven Gedächtnis. Doch jetzt ist sie wieder da. Allerdings nicht die alte, die unter der Linde. Sondern die neue, die ein paar Meter weiter ihren Standort hat. Direkt am Hochzeitsbrunnen.