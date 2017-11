Die bayerische Landeskirche verstärkt ihre Polizeiseelsorge. Mit der Aufstockung der Polizeikräfte um 1200 neue Beamte erhöhe sich die Zahl der Ausbildungsseminare und damit auch der berufsethische Unterricht durch die Polizeiseelsorger, sagte Oberkirchenrat Detlev Bierbaum vor der in Amberg tagenden Landessynode. Deshalb werde die Landeskirche eine neue Stelle für die Polizeiseelsorge schaffen. Damit umfasst die evangelische Polizeiseelsorge sechs Vollzeit- oder Teilzeitstellen in München, Nürnberg, Würzburg, Sulzbach-Rosenberg und Königsbrunn.

Neben dem berufsethischen Unterricht stehen die Polizeiseelsorger den Polizisten auch als Gesprächspartner zur Verfügung. Außerdem bietet die evangelische Polizeiseelsorge Bierbaum zufolge mit "Boxenstopp" ein Präventionsseminar für Kriminalbeamte, die überwiegend mit Tod, sexueller Gewalt und schweren Gewaltverbrechen zu tun haben. Das Projekt "Trauerpilgern" wendet sich an Beamte, die einen nahestehenden Menschen verloren haben.Im Religionsunterricht setzt die bayerische Landeskirche auf digitale Schulbücher. Das interaktive Lernen mit dem Smartphone, dem Tablet, Whiteboards und digitalen Schulbüchern wird immer mehr zur schulischen Wirklichkeit, wie Bierbaum in seinem Bericht betonte. Dieser Kulturwandel im Bildungsbereich stelle die Landeskirche vor die Herausforderung, religiöse Bildung in eine veränderte Welt einzubringen.Deshalb werde die für den Religionsunterricht zuständige Fachabteilung im Landeskirchenamt ein Projekt des Claudius-Verlags im Evangelischen Presseverband für Bayern (EPV) unterstützen. Er wird digitale Schulbücher entwickeln und erstellen. "Wer sich auf dem Markt umsieht, erkennt, dass die Schulbuch-Zukunft digital ist", sagte Bierbaum.