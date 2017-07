Kein Thema sei den Menschen wichtiger als innere Sicherheit, davon sind CSU-Bundestagsabgeordneter Alois Karl und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Hans-Peter Friedrich, überzeugt. Weil sich die Union dieses Themas annehmen, sind Karl und Friedrich fest von einem Sieg bei der Bundestagswahl überzeugt. Es gelte allerdings, weiter zu kämpfen, lautete der Appell an die gut 50 Mitglieder, die der Einladung zum Sommerempfang der CSU im Café Hiltner gefolgt waren.

Hüttner und Konsorten hingegen stellen sich hin, haben keine Ahnung, kümmern sich um nichts und wollen dann die guten Menschen sein, die ach so viel für die Altstadt tun. CSU-Kreis-Chef Stefan Ott

Die Stärkung des ostbayerischen Raumes stehe nach wie vor im Fokus der CSU, erklärte Friedrich. Dazu gehöre auch die Optimierung der digitalen Infrastruktur. "Wenn es der Union gelingen sollte, unter den 80 Prozent politisch Uninteressierten, darunter viele Jugendliche, neue Wähler zu gewinnen, müsste die Wahl zu gewinnen sein", sagte Friedrich. Im außenpolitischen Teil seiner Rede warnte er vor einem Auseinanderbrechen der EU, auch angesichts der fragilen Sicherheit in den neuen Mitgliedsländern im Osten. Die Kanzlerin sei eine ehrliche Mittlerin in Europa. "Wenn es eine Angst gibt in Europa, dann die, dass Merkel nicht wiedergewählt wird."Als ehemaliger Innenminister griff Friedrich schwerpunktmäßig auch das Thema innere Sicherheit auf. In diesem Zusammenhang beklagte er den Sicherheitsverlust in Hamburg und "unsägliche Äußerungen der Grünen" dazu. Vor dem Hintergrund der Zuwanderung aus nicht-europäischen Staaten sagte Friedrich: "Wer zu uns kommt, muss wissen, dass es eine Gesetzes- und Alltagskultur, also eine Hausordnung, gibt. Wer kommt, muss sich an diese Ordnung halten." Der Flucht aus wirtschaftlichen Gründen müsse man dadurch begegnen, dass die Menschen in ihrer Heimat eine Perspektive bekommen. Alois Karl, der seit 2005 dem Bundestag angehört, verwies auch auf die Leistungen, die seine Vorgänger für die Oberpfalz erbracht hätten, namentlich auch Heinrich Aigner. Unter Unionsführung sei es gelungen, aus der armen Oberpfalz der Nachkriegszeit einen "Premiumbezirk in Bayern" zu schaffen. Die Oberpfalz sei der exportstärkste Bezirk Bayerns und wirtschaftlich hervorragend aufgestellt. Wie vor ihm schon Friedrich, unterstrich auch Karl die Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft.Nach einem ausführlichen bundespolitischen Exkurs wies CSU-Kreisvorsitzender Stefan Ott aktuelle Äußerungen des Vorsitzenden der Interessensgemeinschaft Menschengerechte Stadt, Achim Hüttner, zurück. Er, Ott, habe den IG-Vorsitzenden in den vergangenen Jahren kein einziges Mal im Stadtrat gesehen. Dass diese Person sich anmaße, den ehrenamtlichen Politikern und dem Geschäftsführer der Gewerbebau "politische Arroganz" vorzuwerfen, sei bodenlos."Ich behaupte, dass wirklich alle Mitglieder im Stadtrat, besonders in der CSU-Fraktion, aber auch bei der SPD und in den anderen Gruppierungen und darüber hinaus, die Verwaltung und die städtischen Töchter in den letzten Jahren unendlich viel Zeit und Energie daran gesetzt haben, wie es mit dem Bürgerspitalgelände und der Neuen Münze weitergeht", betonte Ott. Diese Leute hätten sich den Kopf zermartert und versucht, den jahrelangen Zustand zu verändern. "Hüttner und Konsorten hingegen stellen sich hin, haben keine Ahnung, kümmern sich um nichts und wollen dann die guten Menschen sein, die ach so viel für die Altstadt tun. Ich sage: Nichts tun sie, außer Investoren zu verschrecken und ehrenamtliche Stadträte sowie fleißige Geschäftsführer unter aller Kanone anzugreifen."