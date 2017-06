Dieter Amann wird 70 Jahre

Amberg. (ben) Wenn er sich eine Meinung gebildet hat, dann hält er damit nicht hinter dem Berg: Das hat Dieter Amann in seiner politischen Arbeit im Amberger Stadtrat stets ausgezeichnet. Und wenn ihm etwas so richtig über die Hutschnur ging, dann hat er das unmissverständlich gesagt, wenn es sein musste, auch mal gepoltert. Am 8. Juni wird der g'standene Sozialdemokrat 70 Jahre.Der Vater zweier erwachsener Kinder und Opa von vier Enkeln zwischen 8 und 15 Jahren ist zwar seit zehn Jahren beruflich im Ruhestand, aber wirklich freie Zeit bringt er kaum auf, obwohl er mit seiner Frau Ursula öfter gerne eine Tour mit dem in die Tage gekommenen Wohnmobil unternehmen würde.Der gebürtige Amberger hat einst die Dreifaltigkeitsschule besucht und die Mittlere Reife an der Handelsschule erworben. Nach abgebrochener Lehre als Industriekaufmann bei der Luitpoldhütte trat Amann 1964 in den Polizeidienst ein, fortan sein berufliches Leben.Als er 1978 das SPD-Parteibuch annahm, begann sein politisches Wirken. Unterdessen hat er seit 27 Jahren Sitz und Stimme für die Genossen im Stadtrat. Damit wird wohl mit dem Ende der Legislaturperiode Schluss sein: "Alles hat seine Zeit", meinte er dazu schmunzelnd.Bei seinem Rückblick hat er besonders sein fünf Jahre (ab 2000) währendes Amt als Fraktionsvorsitzender vor Augen, eine Position, von der aus er sich als OB-Kandidat gegen den amtierenden CSU-Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer um den Chefsessel bemühte. Vergebens zwar, aber über die erreichten 33,12 Prozent freut er sich heute noch.Der einstige Sportler - "ich war ein guter Schwimmer und Kegler, spielte Tennis in Hahnbach und war Torwart beim FSV Gärbershof - war auch als Funktionär unterwegs, als 2. und 3. Vorsitzender beim 1. FC Amberg. Die Entwicklung dort betrachtet er eher mit skeptischem Blick.Das tut er auch auf der politischen Schiene, wenn es darum geht, Zeugnisse der Vergangenheit zu bewahren. Der alte Bahnhof ist weg, auch die Baumann-Geschichte ist der Spitzhacke zum Opfer gefallen. Dass dies in der Zukunft nicht so sein wird, dafür wirbt Amann, wenn er gegenüber der Stadt um den Erhalt der Drehscheibe und der Lokschuppen am Bahngelände plädiert. Einen Wunsch hat der Jubilar, wenn er nach vorne schaut: "Dass alles das verwirklicht wird, was angepackt wurde: das Gelände von Bürgerspital und Forum und das Parkdeck an der Marienstraße/Bahnlinie." Ansonsten will Amann heute erst mal feiern und dabei das Glas auch auf die Zukunft seiner "Gipfelstürmer" heben, deren Vorsitzender er seit Jahren ist