Die positive Entwicklung setzt sich fort: Im Zuständigkeitsbereich der Amberger Agentur ist die Arbeitslosigkeit im März deutlich gesunken. Wie aus dem am Donnerstagvormittag veröffentlichten Bericht der Behörde hervorgeht, waren 180 Frauen und Männer weniger registriert als noch im Februar. Insgesamt waren 2030 Personen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem März des vergangenen Jahres ging die Zahl um 390 Personen beziehungsweise 16 Prozent zurück. Die Arbeitslosenquote sank von 3,9 Prozent im Februar auf 3,6. Im Vorjahr lag dieser statistische Wert noch bei 4,3 Prozent.

Der Arbeitsmarkt in der Amberger Region sei im März noch leicht vom Saisoneinfluss geprägt gewesen, sagt Manfred Tröppl, der Leiter der lokalen Geschäftsstelle. Trotz der Wetterkapriolen hätten die Betriebe der Baubranche und im Grünbereich begonnen, die vorübergehend entlassenen Mitarbeiter wieder zurückzuholen. Mit einer weiteren Welle sei nach den Osterfeiertagen zu rechnen. "Die übrige gewerbliche Wirtschaft wird aufgrund der günstigen Konjunkturprognosen dann ebenfalls wieder weiter an Fahrt aufnehmen", ist sich Manfred Tröppl sicher.Um den in vielen Bereichen und Branchen bestehenden Fachkräftemangel zu reduzieren, setze die Arbeitsagentur verstärkt auf die berufliche Weiterbildung. Von der kürzeren Teilqualifizierung bis zur beruflichen Neuorientierung im Zuge einer Umschulung gebe es für Interessierte eine Vielzahl von Alternativen. Ziel sei es, vor allem Frauen und Männer ohne Berufsabschluss oder mit einer nicht mehr verwertbaren Qualifikation für den Arbeitsmarkt der Zukunft fit zu machen, sagt Tröppl.Parallel dazu sei die Nachfrage nach Arbeitskräften deutlich angestiegen. Diese Entwicklung zeichne sich quer durch alle Branchen ab. Seit Jahresbeginn meldeten Betriebe dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des Jobcenters laut Tröppl 840 sozialversicherungspflichtige Stellen, die in naher Zukunft besetzt werden sollen. Das sind 90 Angebote beziehungsweise rund 12,3 Prozent mehr als im März des vergangenen Jahres.Zum Vergleich: Im Raum Sulzbach-Rosenberg liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 3,1 Prozent. Noch besser schneidet laut Monatsbericht aktuell die Schwandorfer Geschäftsstelle mit einem Wert von 2,7 ab.