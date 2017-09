Die Diözese Regensburg tritt bei den Ausgaben für Kindergärten auf die Bremse. Das rüttelt das Finanzgefüge in den Pfarreien durcheinander. Doch die Stadt Amberg springt als Notfallhelfer ein.

Probleme auffangen

Konstruktive Gespräche

Die genaue Förderregelung Bisher förderte die Stadt Amberg bei Investitionen (Sanierungen, Erweiterungen, Neubauten, Außenspielgeräte) grundsätzlich zwei Drittel der notwendigen zuwendungsfähigen Kosten bei Kindergärten bzw. 90 Prozent der notwendigen zuwendungsfähigen Kosten bei Kinderkrippen.



"Stattdessen sollen von nun an bei vom Freistaat geförderten Investitionen in Kindergärten ebenfalls bis zu 90 Prozent von der Stadt Amberg übernommen werden", erklärt Pressesprecherin Susanne Schwab die Umstellung. Möglich geworden sei dies durch die "geänderte Förderpraxis des Freistaats, der bis dato staatliche Zuweisungen in Höhe von rund 45 bis 50 Prozent der förderfähigen Kosten für Kindergärten und rund 70 Prozent für Kinderkrippen bewilligt hat und nunmehr den städtischen Zuschuss als förderfähig anerkennt sowie dafür eine Zuweisung gewährt". Die Stadt müsse also nicht in erster Linie selbst mehr Geld aufbringen, sondern sie verzichte zugunsten der Kindergartenträger auf die ihr zugedachte Entlastung. Der für die staatliche Förderung erforderliche Eigenanteil der Stadt lag laut Susanne Schwab "bis dato bei zwei Drittel der zuwendungsfähigen Kosten abzüglich des staatlichen Zuschusses von 45 bis 50 Prozent und bemisst sich künftig aus den bis zu 90 Prozent Gesamtförderung abzüglich des Förderbetrags durch den Freistaat".



Im Beschluss des Hauptausschusses ist zur genauen Vorgehensweise festgehalten: "Die Stadt Amberg beantragt staatliche Fördermittel in maximaler Höhe, maximal in Höhe von 90 Prozent der förderfähigen Kosten. Sie gibt den staatlichen Zuschuss in voller Höhe an den Träger der Kindertageseinrichtung weiter und leistet dazu den für die staatliche Förderung erforderlichen Eigenanteil. Der Träger der Kindertageseinrichtung hat mindestens 10 Prozent der notwendigen / förderfähigen Gesamtkosten zu tragen." (ll)

Ein Mittel der Diözese, um weniger Geld in die (General-)Sanierung von Kindertageseinrichtungen stecken zu müssen, ist, dass man die finanzielle Förderung von der Einhaltung verschärfter Richtlinien zu den erlaubten Gruppenzahlen abhängig macht. Erlaubt sind für eine Pfarrei vier Kita-Gruppen, für eine Pfarreiengemeinschaft mit zwei Pfarreien sechs Gruppen. Wer darüber liegt, soll reduzieren bzw. erhält die Auflage, bestimmte Kindertageseinrichtungen an einen anderen Träger abzugeben - bis dahin darf dort auch keine Generalsanierung erfolgen.Das setzt diejenigen Kirchenstiftungen unter Druck, die Träger von Kindergärten oder Kinderkrippen sind und nur über wenig Geld verfügen, aber unausweichlich auf eine Sanierung ihrer Einrichtungen zusteuern. Wollen sie weiterhin die gewohnte Förderung aus Regensburg - 16 Prozent der förderfähigen Kosten -, müssen sie Gruppen streichen. Tun sie das nicht, droht der Eigenanteil, den sie für die Baumaßnahmen aufbringen zu müssen, gewaltig zu steigen.Hier setzt nun die Unterstützung aus der Stadt an: Die Kommune gibt die gestiegene Förderung des Freistaats für solche Investitionen (bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten) in voller Höhe an die Kita-Träger weiter. "Eigentlich ist die höhere Förderung als Entlastung für den Eigenanteil der Stadt Amberg gedacht", erläutert deren Pressesprecherin Susanne Schwab die Hintergründe. Man habe aber gesehen, dass die Änderung der Förderrichtlinien des Bistums bei den Kindergartenträgern zu Problemen führe, "die man etwas auffangen will". Die neue Form der Investitionsförderung hatte der Hauptausschuss im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung am 29. Juni beschlossen. Kämmerer Franz Mertel gab sie in der jüngsten Sitzung dieses Gremiums vergangene Woche bekannt.Der Entscheidung gingen Gespräche mit Vertretern der Kindergartenträger und der bischöflichen Finanzkammer voraus. Dabei habe man lange Zeit überlegt, in welche Richtung eine Änderung sinnvoll wäre, sagt Hans Paulus, Kirchenpfleger der Pfarrei St. Georg. "Die Gespräche waren sehr konstruktiv, auch der Oberbürgermeister hat sich mehrfach persönlich eingeschaltet." Theoretisch soll die neue Regelung dazu führen, dass mehr Geld bei den Trägern ankommt. Weil aber auch der Defizitausgleich für die Betriebskosten mit einbezogen worden sei, müsse man erst einmal abwarten, wie sich das in der Praxis tatsächlich auswirke, ist Paulus noch vorsichtig. "Erst wenn die ersten Gelder fließen, sieht man, was genau rauskommt."Wer bereits vor dem 10. Juli 2017 mit seinen Investitionen begonnen hat, kommt übrigens nicht in den Genuss der neuen Fördergrundsätze. Bei ihm wird noch das alte System angewandt. (Angemerkt)