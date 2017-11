Lange Zeit lag das Thema im Dornröschenschlaf, rund um den Volkstrauertag schreckt es jetzt mit Vehemenz hoch.

"Standort genau richtig"

"Nein, Herr Dr. Meier!"

Nach der AZ-Berichterstattung, was aus den vor längerer Zeit vorgetragenen Ideen zur Verlegung und Veränderung des Kriegerdenkmals am Rathaus geworden ist (www.onetz.de/1794819), eröffnet nun SPD-Stadtrat Florian Fuchs mit einer sehr deutlichen Stellungnahme die inhaltliche Diskussion: Er werde die Vorschläge von Matthias Schöberl und den Freien Wählern "mit allen politischen und juristischen Mitteln blockieren".Aus seiner Sicht bestehe überhaupt kein Anlass, am Kriegerdenkmal irgendetwas zu verändern, schreibt der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat. "Der Standort ist genau richtig, zentral gelegen und von jedem Bürger und Besucher unserer Stadt zu sehen. Warum er verlegt werden sollte, so wie es Herr Dr. Schöberl vorschlug, kann ich nicht nachvollziehen."Dass Denkweise und Weltsicht Anfang des 20. Jahrhunderts anders waren als heutzutage, sei klar, meint Florian Fuchs. Die Gestaltung des Denkmals müsse deshalb im historischen Kontext betrachtet werden und man dürfe nicht versuchen, heutige Maßstäbe anzulegen. "Genau deshalb finde ich es deplatziert, wenn sich Herr Dr. Meier an 'pathetischen und hochpatriotischen Formulierungen' und an einem 'stilisierten Soldatenkopf samt Stahlhelm' stört. Mich stört das nicht. Die damalige Zeit war eben so, wie sie war und das sollten wir auch heutzutage akzeptieren und respektieren."Er stelle sich folgende Fragen, so Fuchs: "Soll unser Kriegerdenkmal im Sinne einer politisch korrekten optischen Zensur verunstaltet und aus dem historischen Kontext gerissen werden? Muss alles, was unserem weichgespülten Zeitgeist widerspricht, geschliffen und ausgemerzt werden?"Er sage dazu ganz entschieden: "Nein, Herr Dr. Meier!" In Frankreich, Großbritannien oder Italien würde solch eine Diskussion nie geführt werden. "Wenn es wirklich Politik der Freien Wähler sein sollte, im Stile der Ikonoklasten unser Kriegerdenkmal zu verunstalten, so werden sie mit meinem entschiedenen Widerstand dagegen zu rechnen haben. Ich werde die Verschandelung - denn etwas anderes sind die Vorschläge der Freien Wähler nicht - unseres Kriegerdenkmals mit allen politischen und juristischen Mitteln blockieren, die mir als Stadtrat und Bürger zur Verfügung stehen. Und damit werde ich garantiert erfolgreicher sein als Herr Dr. Meier mit seiner Blockade bei Forum und Bürgerspital-Areal."