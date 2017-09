Weiden/Amberg. (esa/dpa) Das gute Abschneiden der AfD bei den Bundestagswahlen ist für Flüchtlingshelfer und Muslime Anlass zur Sorge. Ursula Hess vom Arbeitskreis Asyl in Weiden befürchtet offenen Rassismus, Diskriminierung und negative Handlungen gegen Flüchtlinge. Migrationsforscher hätten schon vor langem gesagt, das rechtes Gedankengut in der Gesellschaft weit verbreitet ist. Sie bewertet das Wahlergebnis der AfD daher als "ehrliches Bekenntnis" der Bürger. "Natürlich bereitet uns das Angst und Sorge."

Das sieht Anne Kuchler von der Asylsozialberatung der Caritas Amberg anders. Migranten bekämen eine rechte Strömung zwar schon mit. "Dass sie Angst haben, glaube ich nicht", sagt Kuchler. Viele neue Flüchtlinge hätten Verständnis für Vorbehalte. "Die, die länger da sind, reagieren empfindlicher, wenn über sie geredet wird."Der Bayerische Flüchtlingsrat befürchtet einen härteren Kurs der CSU in der Asylpolitik. Mehr als 85 Prozent der Wähler hätten demokratisch gewählt. Hess bedauert, dass die Politik - auch Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) - in den vergangenen Monaten immer restriktiver gegen Flüchtlinge vorgegangen ist. "Das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird", befürchtet sie.Muslime sind bei aller Verunsicherung auch optimistisch, so der Flüchtlingsrat. 85 Prozent der Wähler hatten sich für demokratische Parteien entschieden. Als Mittel gegen Rassismus empfahl Imam Benjamin Idriz von der Islamischen Gemeinde in Penzberg (Oberbayern) seinen Gläubigen, mehr am Leben der Gesellschaft teilzunehmen und sich stärker zu öffnen. Der Rat befürchtet, dass sich die Situation für Flüchtlinge verschlechtern könnte, wenn die CSU die rechte Flanke besser abdecken wolle. "Wenn sie jetzt versucht, das noch härter zu vertreten, dann sehen wir keinen Unterschied mehr zu dem, was die AfD vertritt."