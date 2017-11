Der Bebauungsplan für das Bürgerspitalgelände steckt mitten in der Planungsphase. Da hatte Stadtrat Eberhard Meier eine Idee. Man könnte doch die Bürger über ein Ratsbegehren entscheiden lassen, so sein Antrag. Damit scheiterte er am Montag im Stadtrat krachend.

Meinung schon gebildet

Runder Tisch als Lösung?

Meier hatte seinen Antrag damit begründet, dass jener Bebauungsplan mit der Nummer 134 gravierende und "nicht reversible" Baumaßnahmen mit erheblichen Auswirkungen in der Altstadt vorsehe. "Die Planung wird das Stadtbild, das Ansehen Ambergs und die Wohn- und Aufenthaltsqualität in der Altstadt für Jahrzehnte prägen. Sie ist sehr umstritten." Daher beantrage er, ein Ratsbegehren zu beschließen und "die Entscheidung über den Bebauungsplan in die Hand der Bürger Ambergs zu legen."In seinem Antrag weist Meier ferner darauf hin, dass das Ratsbegehren, das er anstrebe, immer noch besser sei als ein Bürgerbegehren, das ebenfalls im Raum stehe. Weil letzteres zeitaufwendiger wäre und das Verfahren verzögere. "Im Sinne des Friedens in der Bürgerschaft und der Zeitökonomie halte ich daher ein Ratsbegehren für unabdingbar."Anders sieht es allerdings die Verwaltung mit Rechtsreferent Dr. Bernhard Mitko an der juristischen Spitze. Ein Ratsbegehren, so Mitko in seiner Stellungnahme am Montag im Stadtrat, sei ein geeignetes Instrument, um die Bürger einer Stadt eine Frage entscheiden zu lassen, die der Stadtrat nicht selbst entscheiden will. "Im vorliegenden Fall hat der Stadtrat der Stadt Amberg seine Meinung zu den relevanten Fragen bereits in mehreren Beschlüssen eindeutig festgelegt." Bereits in der europaweiten Ausschreibung im Mai 2015 habe der Stadtrat detaillierte Vorgaben zu dem Vorhaben gemacht.Unter anderem wies Mitko darauf hin, dass der fragliche Bebauungsplan 134 ein "vorhabenbezogener" sei, also einer, der konkrete Inhalte verfolge, die sich unter anderem im vorgeschalteten Wettbewerb herauskristallisiert hätten. "In einem solchen Verfahren kann die Stadtverwaltung aber nicht eigene gegenläufige Vorstellungen zu dem Vorhaben gegen den Willen des Vorhabenträgers durchsetzen", so Mitko. Kurzum: Wolle die Stadt etwas anderes als das bisher Beschlossene haben, müsste der gesamte Wettbewerb rückgängig gemacht und der Bebauungsplan 134 neu - diesmal nicht vorhabenbezogen - aufgestellt werden.Mitko wusste noch eine Reihe anderer Gründe aufzuzählen, warum ein Ratsbegehren überhaupt nicht zulässig wäre, gebe es von Seiten des Stadtrats überhaupt ein Interesse daran. Eberhard Meier hingegen argumentierte, man könne mit einem Ratsbegehren eben auch den scharfen Kritikern gerecht werden, die es in diesem Verfahren ebenfalls gebe. "Die geplante Bebauung kostet Millionen und verschandelt unser Stadtbild", gab sich Meier als einer dieser Kritiker zu erkennen.Meiers Vorschlag: Ein Runder Tisch wäre jetzt genau das Richtige. An dieser Stelle platzte Helmut Weigl (CSU) fast der Kragen. "Wir haben einen aufwendigen und sehr transparenten Weg mit Investor gewählt, dem Sie auch zugestimmt haben", warf er Meier vor. "Ihre Kehrtwendung an dieser Stelle ist sehr absurd." Und auch Uli Hübner (SPD) sah die Zeit gekommen, zu handeln und das Reden einzustellen. "In Sachen Transparenz ist das allerdings nicht optimal gewesen", so seine Einschätzung zum sogenannten Dialogverfahren.Hans-Jürgen Bumes (Grüne) hingegen hielt Meier die Stange und bemängelte zum wiederholten Mal den seiner Ansicht nach schlechten Umgang mit den historischen Funden auf dem Gelände. Und Aydin Ayten (Bunt) war schlichtweg bedient: "Ich kann das einfach nicht mehr hören." Seit 2014 kümmere sich der Stadtrat nunmehr sehr intensiv um das Thema Bürgerspitalgelände, so OB Michael Cerny. "Wir haben keinen Grund, wenn sich der Stadtrat seit drei Jahren damit beschäftigt und das mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen hat, das noch einmal zu ändern", sagte er.Und bei aller Liebe zur direkten Demokratie: "Es ist bei uns immer noch so, dass der Stadtrat, der von den Bürgern gewählt wird, die Entscheidungen trifft." Letztendlich stimmten nur Eberhard Meier selbst, Hans-Jürgen Bumes und Franz Badura für den Antrag, die restlichen anwesenden 29 Stadträte votierten dagegen.