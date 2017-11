Alles schien geritzt: Ganz oben auf dem Eisberg, beim Funkmast, sollten Ambergs Hunde eine Freilauffläche bekommen. Aber der Bauausschuss denkt da mehrheitlich anders. Laufen sollen sie schon, die Hunde - aber nicht an dieser Stelle.

OB Michael Cerny hatte sofort Einverständnis signalisiert, als die Forderung von Hundebesitzern nach einer geschützten Freilauffläche für ihre Lieblinge an ihn herangetragen worden war. Schon kurze Zeit später meldeten die Planer des Bauamts Vollzug, was die Suche nach einer geeigneten Stelle anging, wo dieses Areal geschaffen werden könnte: Auf dem Eisberg, neben dem Bolzplatz am Sender.Auf dieser Basis trieb die Behörde dann die Planungen voran, die Baureferent Markus Kühne am Mittwoch dem Ausschuss vorstellte. Mit einem Kostenaufwand von rund 20 000 Euro könnte dort eine eingezäunte Freilauffläche samt Mülleimern und schattenspendendem Baum werden, so die Pläne. "Wir müssen das machen, wenn wir auf der anderen Seite eine Anleinpflicht in der Stadt haben", so die Position des Oberbürgermeisters. Aber natürlich verstehe er auch die Anwohner, die zusätzlichen Autoverkehr und vermehrtes Hundegebell befürchten."An dieser Stelle haben wir Bauchschmerzen", erteilte Stadtrat Helmut Weigl (CSU), der selbst am Eisberg wohnt, dem gewählten Standort eine Absage. Als Gründe führte er die schon vorhandene Belastung der Anwohner durch den "gut frequentierten" Bolzplatz und den zusätzlichen Verkehr durch anreisende Hundebesitzer an. Sein Gegenangebot: Die Stadt besitzt ein noch unerschlossenes Grundstück beim neuen Baugebiet Drillingsfeld II an der Eglseer Straße. Dort könnte seiner Ansicht nach eine solche Fläche wesentlich besser angelegt werden.Auch Dieter Amann (SPD), ebenfalls ein Eisbergler, fürchtet den Zorn der Bürger. "Dann kommen die Leserbriefe, dass die den ganzen Eisberg zumachen mit den Autos", gab er seine Ablehnung des gewählten Standorts zu verstehen. Wiewohl auch er die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung deutlich sah. Zu Amanns Familie gehören einige Hunde. Wo auch immer so eine Fläche entsteht, so Hans-Jürgen Bumes (Grüne), soll sie seiner Meinung nach einen Paten bekommen, wie es sie ähnlich für die Spielplätze gibt. Der ein bisschen auf Sauberkeit achtet und das Auffüllen der Hundebeutelspender.Letztendlich sprach der Ausschuss dem Stadtrat, der das letzte Wort haben wird, die Empfehlung aus, zwei alternative Flächen auf ihre Eignung zu untersuchen: die von Helmut Weigl genannte an der Eglseer Straße und eine Fläche am geplanten "Infopoint" hinter dem Postweiher in Richtung der Zufahrt zum Naherholungsgebiet Fuchsstein. Norbert Wasner (CSU) stimmte gegen diesen Vorschlag.