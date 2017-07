Freistaat spendiert 222 810 Euro Zuschüsse für Sport- Schützenvereine in der Region

Geldregen für die Sport- und Schützenvereine in der Region: Heuer erhalten die Vereine im Landkreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg einen Zuschuss in Höhe von 222 810 Euro. Davon entfallen 151 696 Euro auf den Landkreis und 71 114 Euro auf die Stadt Amberg. Das teilten die beiden Landtagsabgeordneten Reinhold Strobl (SPD) und Harald Schwartz (CSU) in einer Presseinformation mit. Jeder Sportverein erhält Mittel entsprechend seiner Mitgliedereinheiten. Diese Vereinspauschalen errechnen sich aus der Summe der erwachsenen Mitglieder, der Anzahl der Kinder und Jugendlichen sowie die Summe der aktiven Übungsleiter in einem Verein. Besonders in der Jugendarbeit aktive Vereine und ein qualifizierter Übungsbetrieb werden damit honoriert. Archivbild: Hartl