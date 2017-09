Nach dem ebenso freiwilligen wie überraschenden Ausstieg des Direktabgeordneten Hermann Fellner aus der Politik (wir berichteten), war die christsoziale Führung in Stadt und Landkreis zunächst überrumpelt. Die Neumarkter, die zum Bundeswahlkreis Amberg dazugehören, witterten ihre Chance, im Jahr 1990 endlich das Direktmandat mit einem Landsmann zu besetzen. Da war guter Rat teuer. Ein Kandidat musste her, der Erfahrung mitbrachte und dennoch unverbraucht war.

Fündig wurde man in München. Dabei konnte sich der ausersehene Rudolf Kraus zugute halten, in Amberg geboren worden und in Schnaittenbach aufgewachsen zu sein. Münchener war Kraus in der Hinsicht, dass er in der Münchener CSU politisch sozialisiert worden war: JU-Kreisvorsitzender, dann CSU-Kreis-chef in Bogenhausen, oberbayerischer Bezirksrat und seit 1976 Bundestagsabgeordneter. Die Amberger holten ein politisches Schwergewicht zurück in die Oberpfalz, schließlich war Kraus seit 1989 parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe. Dennoch schaffte er die Nominierung nur knapp (62:60). Die Wahl selbst entschied er mit 58 Prozent für sich. Damit begann für den bisherigen Großstadt-MdB ein neues, zweites politisches Leben als Repräsentant der mittleren Oberpfalz.Mit Kraus zog nach langer Zeit wieder ein Nicht-Jurist als Direktabgeordneter für Amberg in den Bundestag ein. Der Betriebswirt hatte sich als Sozialpolitiker profiliert und schon so manchen politischen Sturm mitgemacht. Gleich zu Beginn seiner Parlamentszeit erlebte er den Kreuther Trennungsbeschluss. Mit dem konstruktiven Misstrauensvotum und der Wende wechselte er von der Opposition in die Regierungsfraktion. Dann war er an der Nachtsitzung beteiligt, in welcher der Bundestag vom Mauerfall überrascht wurde und das Deutschlandlied anstimmte.Sein drittes politisches Leben begann, als Kraus 1992 Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium von Norbert Blüm wurde. Damit stieg er zum ranghöchsten Politiker der Oberpfalz auf. Die Einführung der Pflegeversicherung und die Entwicklung der Rente, besonders der landwirtschaftlichen Altersversorgung, bildeten nun sein Betätigungsfeld. Politisch spielte der Schnaittenbacher oben mit. Ganz besonders auch in der parlamentarischen Schafkopfrunde MUZ ("Mut und Zuversicht"), in der der heutige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer von der CSU dabei war. "Gott sei Dank", sagt Rudolf Kraus im Rückblick, "sind im Laufe der Zeit die Tarife vernünftiger geworden."Als im Jahr 1998 mit dem rot-grünen Sieg bei der Bundestagswahl die Ära Kohl zu Ende ging, wechselte Kraus in sein viertes politisches Leben. Als Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung kehrte er zu dem Politikfeld zurück, das er in seiner Jugend im Blick gehabt hatte. Dabei gewann Rudolf Kraus die Einsicht, dass alle Entwicklungspolitik vergeblich sein muss, solange sich nicht die Handelsverhältnisse zugunsten Afrikas ändern und die Korruption beseitigt wird. Für Kraus' Anti-Aids-Engagement verlieh ihm die Mongolei den Polarstern-Orden.2005 scheiterte Rudolf Kraus bei der Direktkandidatennominierung der CSU mit einer Stimme am Neumarkter Oberbürgermeister Alois Karl. Als Senioren-Union-Chef der Oberpfalz macht der Ex-MdB weiter Politik. Derzeit treibt ihn um, dass seine Partei das Soziale vernachlässigen könnte: "Es heißt 'leben und leben lassen'. Und nicht 'leben und überleben lassen'. Das darf die CSU nicht vergessen."